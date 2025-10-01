Robo en el Marcelino Vélez: Está en manos de las autoridades presunto descuidista

  • Hoy
Robo en el Marcelino Vélez: Está en manos de las autoridades presunto descuidista

Un grupo de ciudadanos que aguardaban turno en el Hospital Marcelino Vélez Santana, Herrera, detuvo en flagrante delito a Elvis Rafael Jiménez Castillo, de 44 años, tras sorprenderlo sustrayendo mediante descuido el teléfono celular de una mujer que espera asistencia en dicho centro de salud.

El hecho, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales y que generó gran indignación, muestra la rápida y decidida acción de los presentes, quienes impidieron la huida del presunto delincuente y procedieron a entregarlo de inmediato a la Policía Nacional.

LEA: ¡Relato estremecedor! Así fue el atraco que vivió una joven en el Hospital Marcelino Vélez

Al recibirlo, los agentes actuantes recuperaron el celular sustraído, el cual será entregado a su legítima propietaria una vez se complete el proceso legal correspondiente.

Este caso refleja el valor de la colaboración ciudadana con la Policía Nacional, demostrando que la unión de esfuerzos contribuye a respuestas más rápidas y efectivas frente a la delincuencia.

Jiménez Castillo será puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.

