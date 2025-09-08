Robocalls en RD: señales claras para saber si es una llamada fraudulenta

Robocalls en RD: señales claras para saber si es una llamada fraudulenta

Las Robocalls es una llamadas que envían mensajes pregrabados mediante un software de marcación automática a millones de personas cada día. Si contesta el teléfono y escucha un mensaje grabado en lugar de una persona real hablando, está escuchando una Robocalls.

Aunque esta tecnología se emplea legítimamente por bancos, instituciones gubernamentales y empresas para notificaciones o encuestas, los ciberdelincuentes han adoptado esta técnica para cometer fraudes, robar información personal, suplantar identidades y realizar estafas bancarias. 

En América Latina, el uso de robocalling con fines maliciosos ha crecido exponencialmente. 

A continuación, el Banco Popular reveló algunas claves para identificar cuando estamos recibiendo llamadas fraudulentas.

¿Cómo identificar robocalls?

Aunque parezca una simple molestia, estas llamadas silenciosas pueden tener objetivos ocultos: 

  • Solicitan datos personales o financieros sin previo aviso. 
  • Utilizan mensajes alarmantes para presionarte. 
  • Prometen beneficios que suenan demasiado buenos para ser reales. ​
  • La voz es robótica y no permite interacción directa. 
  • A veces, solo cuelgan tras validar que tu número está activo para futuras estafas. 

¿Cómo protegerte si recibes una llamada sospechosa?

  • Instala herramientas que filtren llamadas no deseadas: aplicaciones como Truecaller o Who Calls ayudan a identificar y bloquear llamadas fraudulentas. Estas herramientas analizan patrones, números reportados y comportamientos sospechosos para ayudarte a evitar contactos maliciosos. También puedes explorar los canales digitales seguros del Banco Popular en Tutoriales y servicios de Banca Digital.
  • No respondas ni presiones botones: interactuar con la llamada puede confirmar que tu número está activo.
  • No proporciones información personal: nunca compartas datos como cuentas, contraseñas, códigos de verificación o documentos de identidad. Revisa esta guía para proteger tu información personal y financiera.
  • Reporta la llamada a tu banco: hazlo a través de Voz del Cliente o Reclamaciones.
  • Bloquea el número: si necesitas asistencia, puedes acercarte a la oficina más cercana.
