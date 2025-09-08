Robocalls en RD: señales claras para saber si es una llamada fraudulenta

Las Robocalls es una llamadas que envían mensajes pregrabados mediante un software de marcación automática a millones de personas cada día. Si contesta el teléfono y escucha un mensaje grabado en lugar de una persona real hablando, está escuchando una Robocalls.

Aunque esta tecnología se emplea legítimamente por bancos, instituciones gubernamentales y empresas para notificaciones o encuestas, los ciberdelincuentes han adoptado esta técnica para cometer fraudes, robar información personal, suplantar identidades y realizar estafas bancarias.

En América Latina, el uso de robocalling con fines maliciosos ha crecido exponencialmente.

A continuación, el Banco Popular reveló algunas claves para identificar cuando estamos recibiendo llamadas fraudulentas.

¿Cómo identificar robocalls?

Aunque parezca una simple molestia, estas llamadas silenciosas pueden tener objetivos ocultos:

Solicitan datos personales o financieros sin previo aviso.

Utilizan mensajes alarmantes para presionarte.

Prometen beneficios que suenan demasiado buenos para ser reales. ​

La voz es robótica y no permite interacción directa.

A veces, solo cuelgan tras validar que tu número está activo para futuras estafas.

¿Cómo protegerte si recibes una llamada sospechosa?