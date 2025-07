Rock: 5 himnos inolvidables que siguen marcando generaciones

El rock nunca muere, y aunque los años pasen, su energía sigue tan viva como siempre. Estos clásicos del género no solo marcaron épocas inolvidables, sino que hoy vuelven a sonar con fuerza.

Las redes sociales vuelve a traer estos clásicos y popularizándose en la actualidad en las plataforma de TikTok.

1- “Bohemian Rhapsody” de Queen

2- Smells Like Teen Spirit – Nirvana

3- Back in Black de AC/DC

4- Another Brick in the Wall (Part 2) – Pink Floyd

5- Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses