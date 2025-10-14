Rod Stewart en RD: cuáles son las canciones más esperadas en su concierto de hoy  

El legendario cantante británico Rod Stewart llega esta noche al Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico para ofrecer un concierto cargado de nostalgia, energía y grandes éxitos, como parte de su gira mundial “One Last Time”.

La gira, que ha conquistado escenarios en Europa y Asia, se encuentra entre las 20 más importantes del año a nivel mundial, gracias a su impresionante éxito en taquilla y la conexión inigualable que Stewart mantiene con su público.

Con más de 250 millones de discos y sencillos vendidos, el artista británico es considerado una de las voces más influyentes en la historia de la música. Su estilo inconfundible y versatilidad le han permitido triunfar en géneros tan diversos como el rock, soul, folk, R&B y el Great American Songbook, siendo además uno de los pocos artistas que ha logrado álbumes número uno en cada década de su carrera.

El repertorio de esta noche promete un recorrido por sus clásicos más queridos, entre ellos:

Baby Jane

Maggie May

Young Turks

Da Ya Think I’m Sexy

I Don’t Want To Talk About It

Have You Ever Seen The Rain

Stay With Me

This Old Heart of Mine

An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down

You’re In My Heart

El público dominicano se prepara para corear estos himnos y despedir con emoción a una de las leyendas más grandes del rock.