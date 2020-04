RODRIGO MARTE “NO ME INTERESA EL BOXEO PROFESIONAL”

Dar el salto al boxeo profesional no figura en la agenda de Rodrigo Marte, el único boxeador dominicano en ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Por el contrario, Marte, quien compite en los 52 kilos, tiene su mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, originalmente programados para celebrarse entre el 24 de julio y 9 de agosto de este año, pero que fueron postergados para el 2021 a causa de la crisis sanitaria mundial generada por el Covid 19.

“En lugar de pensar en una faja mundial del boxeo profesional, mi objetivo es conquistar una medalla olímpica para mi país en Tokio y, luego, revalidarla en los siguientes Juegos Olímpicos, que serán en el 2024 en París”, añadió Marte, de apenas 22 años de edad.

El nativo de Hato Mayor tiene la creencia de que puede ser el tercer boxeador de la República Dominicana en subir al podio de unos Juegos Olímpicos, con lo que ingresaría a la selecta lista de la que solo forman parte Pedro Julio Nolasco, bronce en los Los Angeles 84 y Félix Díaz, oro en Beijing 2008.

“En los Panamericanos de Lima 2019 demostré que tengo las condiciones para llegar muy lejos en el boxeo olímpico”, añadió Marte en referencia a la presea dorada obtenida en la justa continental.

Se inició en el boxeo hace apenas seis años, teniendo como inspiración a su compueblano Roberto Navarro, quien representó al país en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y quien en el 2010 resultó electo Boxeador del Año en el marco de la Gala de la Federación Dominicana de ese deporte.

“He recibido ofertas para dar el salto al boxeo profesional, pero las he rechazado debido a que no me interesan”, sostiene.

“Mi sueño es ser campeón olímpico, mi sueño por el momento es Tokio y si Dios lo permite estaré también en Paris 2020”, dijo.

Marte, quien es padre de un niño de un año y tres meses, no le ve ningún atractivo al boxeo profesional, sobre todo para las categorías de los pesos pequeños. “En honor la verdad, el boxeo profesional no me interesa”, insistió.