Rodríguez Huertas advierte castigo a funcionarios

Olivo Rodríguez Huertas.

El abogado Olivo Rodríguez Huertas llamó los funcionarios públicos a conocer los artículos 286 y 315 del nuevo Código Penal que fortalece el sistema de consecuencias por el incumplimiento de decisiones judiciales.

Indicó que ahora el desconocimiento por parte de las autoridades públicas de los mandatos contenidos en las decisiones del Tribunal Constitucional se constituye un ilícito penal con lo cual se mejora extraordinariamente todo el tema no solamente en materia de la Constitución, sino también cualquier obstaculización que tenga la efectividad o ejecutividad de las mismas pues dará lugar a la posibilidad de la aplicación de sanciones penales sobre los funcionarios.

“Yo exhorto a los funcionarios públicos desde el Presidente de la República hasta el funcionario del nivel más ínfimo en la estructura jerarquizada de la Administración a que se lean bien todo ese capítulo relativo a los delitos porque las consecuencias son enormes”, expresó.

Rodríguez Huertas citó que entre las penas establecidas están la prisión desde 15 días hasta un año y multas de 2 a 10 veces el salario. Es decir, hay un sistema de consecuencias que antes no se tenían.

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

