Rodríguez remolca cuatro y guía triunfo de las Aguilas ante los Toros

Aderlin Rodriguez

Aguilas (11) Toros (4)


Aderlin Rodríguez bateó de 5-3, incluido jonrón y doble, además de remolcar cuatro carreras para liderar anoche el ataque de las Aguilas Cibaeñas, que vencieron por 11-4 a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

La victoria es la número dos en igual cantidad de presentaciones del equipo con sede en Santiago en el recién iniciado torneo de béisbol invernal dominicano, dedicado a Juan Marichal.

Los cibaeños tomaron control del partido desde el mismo inicio, al producir un rally de cuatro carreras en la misma primera entrada.

Los de Santiago añadieron otras dos vueltas en el tercero, cuatro, en el sexto y una más en el octavo.
Los Toros, que sufren su segunda derrota sin ninguna victoria, hicieron dos vueltas en el primer inning, agregaron otra en el cuatro y su cuarta y última en el quinto.

La victoria se la adjudicó Jhordany Mezquita (1-0), quien cubrió dos entradas y dos tercios sin permitir anotaciones ni hits y ponchó a tres.

La derrota fue para Franklyn Kilome (0-1), quien apenas lanzó un inning y le fabricaron cuatro carreras. Por las Aguilas, Aderlin Rodríguez bateó jonrón, doble y sencillo y remolcó cuatro; Juan Lagares, de 4-3 y Carter Jensen, de 3-1, con dos empujadas.

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en Ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.

Rodríguez remolca cuatro y guía triunfo de las Aguilas ante los Toros
