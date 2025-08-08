El Jet Set, ese emblemático lugar de baile y alegría, hoy es un escenario de ruinas y dolor. Han pasado cuatro meses desde el colapso de su techo, un hecho que dejó más de 200 personas fallecidas y enlutó a toda la República Dominicana.

Como cada mes, el padre Monseñor Rogelio Cruz encabezó una misa en las afueras del local. Esta vez, rodeado de flores, velones, fotos de los fallecidos y un mural dedicado a Rubby Pérez, ‘la voz más alta del merengue’, el sacerdote fue tajante al referirse a la justicia dominicana:

“La justicia es como una serpiente, solo entra y muerde a los descalzos”, expresó, visiblemente conmovido.

Durante su homilía, Cruz aseguró que las cifras oficiales no se corresponden con la magnitud real de la tragedia.

“Nos engañaron diciendo que 230, los congelaron ahí, los negociaron, pero fueron mucho más”, denunció.

Además, el sacerdote reveló que ha enviado cartas a las autoridades para que el Jet Set sea declarado de utilidad pública y convertido en un mausoleo.

“Esto, en lugar de estar así abandonado, sea declarado de utilidad pública y hacer un gran mausoleo donde los dolientes puedan venir aquí”, indicó.

Mientras tanto, flores frescas siguen adornando las ruinas del lugar que un día albergó música, risas y alegría.

Se recuerda que la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción contra los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat: una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica. El Ministerio Público, disconforme con la decisión, anunció que apelará.