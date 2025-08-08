Rojas Canaán afirma mejorará Semma

Luis René Canaán Rojas.

El doctor Luis René Canaán Rojas agradeció al presidente Luis Abinader designarlo en la dirección ejecutiva de la Administradora de Riesgos de Salud del Seguro Médico para los Maestros (ARS-Semma) y expresó que trabajará acorde con “la política de bienestar social que implementa el Gobierno”.

Indicó que de manera especial accionará en el renglón que le corresponde, que es la clase magisterial del sector público.

Señaló que desde sus nuevas funciones no descansará hasta lograr las transformaciones que según dijo, necesita la entidad.

El exsenador, exdiputado y exdirector Provincial de Salud expresó que como un hijo de esta demarcación no le quedará mal a la sociedad, a los sectores que han confiado y, sobre todo, al presidente, de quien dijo “es el principal activo político con el cual cuenta el país y que ha dado a demostrar que tiene sabiduría e inteligencia política para llevar por buen camino el rumbo del Estado”.

Leer: Polémica por versión modificada del Himno Nacional hecha por colectivo LGBT: «Es imperdonable»

Personalidades políticas y empresariales felicitaron a Rojas Canaán, valoraron como un paso trascendental en el manejo de la política sanitaria del sector.

Entre las personalidades figuran, la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio; Domingo Adames, director de los Programas Estratégicos de la Presidencia y el diputado Félix Hiciano.

RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

