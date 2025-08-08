Rojas Canaán afirma mejorará Semma

El doctor Luis René Canaán Rojas agradeció al presidente Luis Abinader designarlo en la dirección ejecutiva de la Administradora de Riesgos de Salud del Seguro Médico para los Maestros (ARS-Semma) y expresó que trabajará acorde con “la política de bienestar social que implementa el Gobierno”.

Indicó que de manera especial accionará en el renglón que le corresponde, que es la clase magisterial del sector público.

Señaló que desde sus nuevas funciones no descansará hasta lograr las transformaciones que según dijo, necesita la entidad.

El exsenador, exdiputado y exdirector Provincial de Salud expresó que como un hijo de esta demarcación no le quedará mal a la sociedad, a los sectores que han confiado y, sobre todo, al presidente, de quien dijo “es el principal activo político con el cual cuenta el país y que ha dado a demostrar que tiene sabiduría e inteligencia política para llevar por buen camino el rumbo del Estado”.

Personalidades políticas y empresariales felicitaron a Rojas Canaán, valoraron como un paso trascendental en el manejo de la política sanitaria del sector.

Entre las personalidades figuran, la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio; Domingo Adames, director de los Programas Estratégicos de la Presidencia y el diputado Félix Hiciano.