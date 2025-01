Roki Sasaki no firmará con los Yankees de Nueva York ni con los Rangers de Texas

Los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas han sido informados de que el lanzador japonés Roki Sasaki no firmará con ellos, dijeron a The Associated Press personas familiarizadas con las negociaciones.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque la intención de Sasaki de firmar en otro lugar no había sido anunciada. La decisión con respecto a Nueva York fue reportada primero por YES Network de los Yankees.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego son considerados los favoritos para firmar al lanzador derecho de 23 años, con los Azulejos de Toronto como otra posibilidad. Se esperaba que todos los equipos de la MLB tuvieran interés en el fenómeno.

Puede leer: Bernardo Pie: “Iniciar en casa el próximo ciclo olímpico será emocionante”

Bajo las reglas de firmas internacionales amateur de la MLB y el sistema de publicación entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Nippon Professional Baseball de Japón, Sasaki puede firmar con un equipo de la MLB durante una ventana que comienza a las 9 a.m. EST del miércoles y termina a las 5 p.m. EST del 23 de enero.

El agente de Sasaki, Joel Wolfe, no ha identificado públicamente a los equipos que están bajo consideración. Se dice que Sasaki también se ha reunido con los Mets de Nueva York, los Cachorros de Chicago y los Gigantes de San Francisco.

La bola rápida de Sasaki supera las 100 mph. Tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 2.35 en 18 juegos el año pasado, ponchando a 129 bateadores en 111 entradas en una temporada limitada por una inflamación en el hombro. Tiene un récord de carrera de 29-15 con una efectividad de 2.10 en cuatro temporadas acortadas por lesiones con los Marines.