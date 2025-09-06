Rol de las Sociedades de Gestión Colectiva

Hace unos días, una joven propietaria de un salón de belleza denunció que el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (Onda), le exigió pagar un impuesto por colocar música en su negocio. Según ella, utiliza una plataforma digital de la que dice pagar por una suscripción. La noticia corrió como pólvora, provocando indignación en muchos que ignoran el tema.

Sin embargo, es importante aclarar que la Onda no recauda impuestos ni tasas por reproducción de música. Esa es una atribución que la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor confiere a las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC). Se trata de entidades sin fines de lucro de carácter privado o público, que se encargan de dar seguimiento a la utilización de obras, la negociación y recaudación de tasas, concesión de licencias para el uso de obras protegidas en nombre de sus miembros, así como su respectiva distribución.

Es decir, consiste en una facilidad a favor de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores y otros titulares de derechos con la finalidad de simplificar la gestión de sus derechos si delegan esa labor a los organismos profesionales de gestión colectiva. Los artículos 162 y siguientes de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, amparan todo lo concerniente.

Puede leer: Invertir mejor, no sólo más: el desafío pendiente de República Dominicana

Ahora bien, hay que entender que el hecho de que una persona se suscriba a una plataforma digital como Apple Music o Spotify, no le concede derechos para utilizar y explotar comercialmente la música. La idea es que esa suscripción es para uso personal. La razón de las SGC es defender las prerrogativas patrimoniales de sus asociados o representados y los de sus asociados o representados por las entidades extranjeras de la misma naturaleza con las cuales mantengan contratos de representación para el territorio nacional.

En ese tenor, corresponde a la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), velar por la administración, representación y defensa de los derechos que corresponden a sus asociados directos y los afiliados a las entidades de gestión colectiva extranjeras con las cuales mantiene convenios de reciprocidad, por lo cual es responsable de la distribución de los derechos de autor generados.

Por tanto, lo que refleja esta situación es la falta de socialización y conciencia que existe en torno al tema. Se precisa que la Onda, como institución gubernamental para proteger las creaciones intelectuales de los autores en territorio dominicano, en conjunto con las distintas SGC, diseñen, planifiquen y difundan campañas educativas con el propósito de que la gente conozca sus derechos y sus límites.

Finalmente, debe quedar claro que las SGC sí pueden fijar tarifas y exigir su pago. Es la Onda la que debe fiscalizar su correcto funcionamiento y operación. Es la razón de ser de su creación. La propiedad intelectual debe respetarse y valorarse. El esfuerzo de horas, semanas, meses y años merece consideración.