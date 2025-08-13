Rolling Fermín se une la cadena de transmisión de los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del veterano comunicador deportivo Rolling Fermín, quien será parte de la cadena de transmisión de los Gigantes del Cibao en la próxima temporada.

La información fue ofrecida por Rafael Almánzar, gerente de mercadeo de la franquicia, quien aprovechó la oportunidad para destacar la trayectoria del nuevo miembro de los Gigantes del Cibao.

“Le damos la bienvenida a uno de los comunicadores con mejor trayectoria en la región y el país, definitivamente que tener a Rolling en los Gigantes del Cibao nos alegra bastante y estamos ansiosos de escucharlo nuevamente en una cabina de transmisión”, expresó el ejecutivo.

“Con la llegada de Rolling, seguimos fortaleciendo nuestro equipo de comunicadores, garantizando al país la mejor calidad en toda la liga”, agregó Almánzar.

Su trayectoria en la comunicación deportiva

Rolling Fermín es dueño de una carrera de más de 50 años (1974) en los medios de comunicación, tanto en la radio, televisión y prensa escrita, dejando claro su preparación.

Productor y conductor de varios programas, especialmente “Las deportivas Rolling Fermín” por radio y “Rolling TV” por televisión en Teleuniverso Canal 29.

En la pelota invernal dominicana fue parte del departamento de prensa y de las transmisiones de radio y televisión de Águilas Cibaeñas por más de 20 años, así como también su acostumbrada antesala antes de los juegos en el estadio Cibao de Santiago.

Con su regreso al béisbol invernal, Rolling Fermín agrega experiencia y calidad a los Gigantes del Cibao y se une a Yancen Pujols, Orlando Méndez y Junior Matrillé en las transmisiones de televisión.

Digo