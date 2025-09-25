Romain Grosjean volverá a las pistas de F1 cinco años después de su terrible accidente

Cinco años después de sobrevivir a uno de los accidentes más impactantes en la historia reciente de la Fórmula 1, Romain Grosjean volverá a subirse a un monoplaza de la máxima categoría. El piloto franco-suizo participará con el equipo Haas en una jornada de test TCP (Pruebas de Coches Anteriores) con el modelo VF-23 de hace dos años, en el circuito italiano de Mugello, en lo que será un reencuentro cargado de simbolismo tanto para él como para la escudería con la que sumó 104 puntos entre 2016 y 2020.

Grosjean llevará un casco de edición especial decorado con dibujos de sus tres hijos, que pretendía usar en la que habría sido su última carrera de la temporada 2020 en Abu Dabi.

Nunca lo pudo usar debido a un accidente en el Gran Premio de Baréin el mes anterior, que ha pasado a la historia de la F1. El coche de Grosjean se partió en dos y quedó atascado en la barrera al incendiarse el combustible. Necesitó tratamiento por quemaduras, se perdió las dos últimas carreras de la temporada y se quedó sin asiento en la F1 para 2021.

“Realmente no puedo creer que hayan pasado casi cinco años, pero volver y tener esta salida con mi antiguo equipo es realmente algo especial”, dijo Grosjean.

El test en Mugello, programado para este viernes, reunirá a Grosjean con antiguos miembros del equipo Haas bajo la supervisión de Ayao Komatsu, actual jefe de equipo y quien fuera su ingeniero de carrera en Haas y Lotus.⁣

Según informó la escudería, Grosjean estará al volante del mismo modelo que utilizaron Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen durante la temporada pasada. El evento contará también con la participación de James Hinchcliffe, ex piloto de IndyCar y actual analista de F1TV, quien vivirá su primera experiencia al mando de un Fórmula 1.