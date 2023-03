A propósito del tema de Romeo Santos titulado «Suegra«, que fue prohibido por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), tras considerar que posee un lenguaje “inapropiado, desconsiderado y atropellante, que evidencia violencia en contra de la mujer y muy particular que sataniza la figura de la suegra en el seno familiar”, hemos decidido oportuno darte algunas recomendaciones para que puedas tener una buena relación con tu suegra.

El título de “suegra” suele estar marcado de prejuicios y temores, que podrían perjudicar la relación entre la madre de tu pareja y tú. Para que esto no suceda y aprendas cómo manejar la situación, te invitamos a leer los siguientes consejos:

1.- No te lleves de la primera impresión

Como ya es conocida la creencia de que las suegras «son malas», probablemente estés predispuesto/a y creer que te tratará mal, y que incluso si te abrazó muy fuerte, piensas que fue de mala forma. A menudo, suelen llegar ideas como: “Creo que no le simpatizo”, “tendré que cuidarme de ella”, “seguro está en contra de mí” (…). Si te sucede esto, es mejor no darles cabida a estos pensamientos, permítete conocerla más, y seguramente con el tiempo te reirás de tus antiguos temores.

2.- Respeto, ante todo

Ella es la madre del amor de tu vida y aunque existan algunas asperezas por sus acciones, es mejor pensar de manera inteligente y no caer en el error de faltarse el respeto. Ella y tú son las dos personas más importantes en la vida de tu pareja. Piensa siempre que lo que no te gustaría que le hicieran a tu madre, no deberá ser hecho a tu suegra. Y nunca te pongas a competir por el cariño de tu pareja: su madre es su madre y tú eres la mujer u hombre con la que compartirá su vida.

3.- Que todo lo que diga no te afecte

En tu convivencia con ella dirá comentarios que seguramente los tomarás como personales, pero no entres en su juego para demostrarle quién es la mejor. Tu objetivo es llevar la “fiesta” en paz con educación, respeto y armonía.

4.- Identifiquen el problema

Si hay temas puntuales que generan roces con la suegra, en la medida que no los pase a llevar, intenten darle en el gusto. Por ejemplo, si le molesta que le invadan la cocina o que lleguen tarde a una invitación a su casa, preocúpense de no hacerlo. O si le enfurece que ocupen el celular en la mesa, guárdenlo cuando estén comiendo en familia. Así de simple. No le darán motivos para pelear y se simplificarán la vida.

5.- No compitas con ella

Lo primero que debes saber es que no es bueno que pongas a tu pareja en una situación difícil en la que tenga que elegir entre alguna de las dos. Ponte en sus zapatos y comprende que tu suegra también necesita de las atenciones y el amor de su hijo, así dejarás de verlo todo como una competencia.

6.- Pasa tiempo a solas con ella

Trabaja la relación. Piensa que tu suegra no solo es la madre de tu pareja. Es una mujer con la que compartes por lo menos un interés, su hijo. Tomar de vez en cuando un café con ella, a solas, hablando como amigas será muy beneficioso para vuestra relación.

7.- Dale privilegios como abuela

Permite que consienta a tus hijos cuando vayan a su casa. Algunos abuelos les dan a sus nietos sorpresas y obsequios, lo cual puede ayudar a construir una relación positiva con tus hijos. Incluso si no te encanta el azúcar, recuerda que es importante que tus hijos se relacionen con su abuela. Asimismo, esto no afectará su salud a largo plazo.

8.- No le impongas obligaciones

Está bien que tu suegra quiera mucho a tus hijos, pero ella no está en la obligación de cuidarlos y no debes molestarte si prefiere salir con sus amigas o realizar otras actividades. Recuerda que ella ya pasó por lo mismo que tú y tal vez ahora quiera este tiempo para cumplir otros proyectos. Si ella se ofrece a hacerlo, ¡en buena hora! Pero siempre dejando listo todo lo relacionado a los niños para aligerarle el día y coordinando semanal o mensualmente, para que no afecte su descanso ni sus relaciones.

9.- Elogia lo bueno que haga

Busca sus buenos aspectos en vez de solo los malos. Si siempre limpia a pesar de que le dices que no lo haga, agradécele por su preocupación y ayuda. Descubre cómo contribuye a tu vida, a la vida de tu pareja e incluso a la vida de tus hijos de forma positiva. Si es posible, hazlo en su presencia siendo sincero.

10.- No la involucren en sus peleas

Un grave error que pueden cometer, ya sea antes de intercambiar sus anillos de oro o después, es involucrar a la suegra en sus problemas de pareja. Por lo tanto, el consejo es hacer justamente todo lo contrario. Ante cualquier conflicto que surja en la relación, no recurran a ella, ni para buscar su mediación, ni consejos, ni para acusar al otro. Es lo más sano y práctico si desean mantener una relación cordial con la suegra.

Le invitamos a leer: Figuras reaccionan a censura de la canción de «La suegra» de Romeo Santos