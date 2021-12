Romeo Santos no subió mujeres a tarimas, subió hombres; vea cuál fue el resultado

Durante la celebración del primer concierto de la gira «Inmortal» del grupo Aventura, Romeo Santos, vocalista del cuarteto, invitó a tres hombres a subir a tarima, contrario a lo que acostumbra a hacer en sus presentaciones.

Shaquil fue el primero en asistir al llamado del «Rey de la Bachata», quien preguntó si se sabía las canciones de la agrupación, a lo que Shaquil respondió que sí, «que se sabía dos o tres». La dinámica consistía en que Romeo empezaría a interpretar una canción y este continuaría la letra de la misma, si la seguía, recibiría aplausos y si no lo hacía, «quizás no sea tan fanático» y sería abucheado por el público.

Podría interesarle leer: Aventura: así arrancó «The final stop»

El participante no pudo continuar con la letra de una de las canciones y fue despedido con un «pa’ fuera» de los reunidos en el estadio. Asimismo, le ocurrió a otro hombre, cuyo nombre no se especifica, quien no pudo reproducir la letra del éxito «Cuándo volverás».

Saquil, fanático del grupo Aventura, al ser retado por Romeo Santos a seguir la letra de una canción.

El reto era el mismo, pero otro participante subió al escenario, Iván era su nombre, con notable seguridad le manifestó a Romeo: «Más fácil te reto yo a ti con las canciones» y fue aclamado cuando se adelantó al artista de origen dominicano con el tema musical «Soy hombre».

También puede leer: Concierto de «Aventura»: Uno de los momentos más vergonzosos

Un segundo reto le fue puesto con la canción «José» y también salió airoso, al recordarse de la letra e interpretarla. Fue alabado por el público. Al ver Romeo que no era problema, decidió aumentar el nivel de complejidad y pidió que toquen «Volví», una colaboración entre el cantante puertorriqueño Bad Bunny y Aventura, la cual cantó a todo pulmón junto a la agrupación, demostrando así, que es un auténtico fanático del cuarteto.

Iván, junto a Romeo Santos interpretando canciones de Aventura.

Esto fue parte del primero de dos conciertos del grupo de bachata, celebrado la noche del sábado, que junto a sus seguidores estremeció el estadio Olímpico Félix Sánchez con sus éxitos musicales. Esta noche es el cierre de la gira que es definida por su vocalista como «The final stop», es decir, la última parada, donde el grupo Aventura culmina una etapa musical para dedicarse cada uno a sus carreras por separado.