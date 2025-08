Rompe con todo lo que te detiene

Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Marcos 10:46-47

No podemos vivir una vida espiritual tibia ni conformista. En el Reino de Dios se necesita determinación, pasión y una fe que no tema romper protocolos con tal de alcanzar lo sobrenatural. El ciego Bartimeo no esperó una invitación ni se dejó intimidar por el rechazo: cuando supo que Jesús pasaba cerca, levantó su voz con fuerza. A pesar de que muchos lo mandaban a callar, él gritaba con más intensidad, porque sabía que esa era su oportunidad y que solo Jesús podía hacer el milagro..

Bartimeo no se dejó paralizar por la opinión pública ni por los obstáculos. Su fe lo empujó a romper el silencio llamando la atención de Jesús. Y fue esa valentía la que provocó el milagro.

Su osadía nos reta a dejar atrás la pasividad, la vergüenza y el miedo al qué dirán. Hay momentos en los que debemos ignorar la voz de la multitud para escuchar la voz del Maestro. Si vivimos para agradar a los hombres, nunca haremos lo necesario para captar la intervención del cielo.