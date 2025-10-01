“Rompiendo el ciclo de la pobreza»: Supérate suma 40 mil nuevas familias a la Ruta de Superación

Unas 40 mil nuevas familias fueron incorporadas este mes a la Ruta de Superación de la Pobreza (RSP) por la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), brindándoles la oportunidad de desarrollarse, crecer y romper el ciclo de la pobreza que han enfrentado durante años.

“Cada hogar que entra a la Ruta de Superación de la Pobreza representa una oportunidad concreta para romper el ciclo de la pobreza. Hoy, al sumar 40 mil nuevas familias, reafirmamos que con un trabajo organizado y un enfoque integral, la movilidad social es posible y sostenible en nuestro país», manifestó Siria Frías, Subdirectora de Superación de la Pobreza de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, durante el lanzamiento oficial de la Ruta de Superación, celebrado en el Club Deportivo y Cultural La Fe, en el Distrito Nacional.

Fría resaltó que la RSP «es una llave abierta del Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, que lidera la señora Gloria Reyes, donde le decimos a esas familias que hoy se integran que no van a estar solas, que van a recibir llamadas para convocarlos, motivarlos a diferentes formaciones de modalidades para la vida».

De igual forma, explicó que la iniciativa “nació como respuesta a los desafíos dejados por la pandemia de la COVID-19 y se ha consolidado como un mecanismo de acompañamiento sociofamiliar que guía a los hogares con un plan claro, capaz de conectarles con todo el catálogo de servicios de Supérate y ayudarles a crear las capacidades necesarias para superar sus vulnerabilidades”.

Por su parte, Wailly Lewis, subdirector de Protección Social de Supérate, agregó que los hogares que se han impactado ya fueron identificados dentro de la línea de la pobreza.

«Hemos identificado esos espacios para poder hacer las inclusiones y, de verdad, que es emocionante saber que hoy sueños se van a cumplir de personas que tienen años esperando ese apoyo», dijo el funcionario, al tiempor de señalar: «Nosotros, como responsables de dar esa mano, ser el respaldo de los más necesitados, estamos dándoles respuesta conforme a lo que nos pidió nuestro presidente Luis Abinader».

Expansión del programa

Según lo informado, con las familias que hoy se sumaron, el programa alcanza un total de 276,951 hogares impactados, lo que representa más de 830,853 personas beneficiadas en todo el país entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

«La RSP es un modelo innovador que aborda la pobreza desde una perspectiva multidimensional, ofreciendo herramientas para enfrentar vulnerabilidades específicas y avanzar hacia la movilidad social. Su metodología combina acciones en hábitos saludables, aspiraciones, superación social y económica, con ejes transversales en capacitación técnica, habilidades tecnológicas y participación comunitaria», indicaron las autoridades.

Seguir leyendo: Supérate inaugura Centro de Superación Comunitaria en Pedernales

La meta

La Dirección de Desarrollo Social Supérate, además, subrayó que la meta de la Ruta de Superación de la Pobreza es impactar a 1,495,141 hogares para el año 2028, lo que equivale a 4,485,423 personas, a través de la intervención directa y del fortalecimiento de redes comunitarias que impulsen la autonomía y la cohesión social en los hogares más vulnerables de la República Dominicana.

Galería de fotos

A continuación, te compartimos una galería de fotos tomadas por el fotoreportero del Grupo de Comunicaciones Coarripio, Alexis Montero.