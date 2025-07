Ronald Acuña Jr. a lista de lesionados: ¿qué le está pasando realmente?

Los Bravos de Atlanta colocaron al cinco veces All-Star Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días el miércoles por una inflamación en el tendón de Aquiles derecho, aunque la gravedad exacta de la lesión del toletero jardinero podría no conocerse hasta que se realicen pruebas adicionales.

Los Bravos llamaron al jardinero Jarred Kelenic de Triple-A Gwinnett para reemplazarlo en la plantilla.

Acuña experimentó molestias por primera vez en la pantorrilla el lunes por la noche, cuando anotó desde primera con el doblete de Austin Riley que ayudó a los Bravos a ganar 10-7 sobre Kansas City. Acuña presionó para jugar el martes por la noche y el mánager de los Bravos, Brian Snitker, accedió, pero Acuña salió cojeando mientras intentaba perseguir una pelota en el jardín derecho en una derrota final por 9-6.

«Sucedió cuando anoté de primera a home en esa jugada», explicó Acuña después del partido, hablando a través de un intérprete. «Me van a examinar (el miércoles), así que veremos cómo va».

Incluso después de salir cojeando, Acuña quería seguir en el partido. Se dirigió a su posición en el campo, pero vio a Eli White trotando para reemplazarlo. El hecho de que Acuña pudiera trotar hasta el dugout al menos generó cierto optimismo de que la lesión en el tendón de Aquiles no era un desgarro completo y que podría regresar esta temporada.

“Estaba un poco ansioso por que no me conectaran, y claro, siempre que uno hace eso, te conectan”, dijo Acuña. “Les comenté (sobre el dolor del lunes) y todos me dijeron: ‘Tómate el día si quieres. Puedes tener el día libre’. Ya he perdido tanto tiempo por lesiones que no quería perderme más”.

Acuña, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, ha lidiado con lesiones durante gran parte de su carrera. Se perdió tiempo como novato en 2018 por un esguince de ligamento en la rodilla izquierda, y luego se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha para terminar su temporada 2021. El año pasado, giró torpemente mientras tomaba la delantera en las bases y terminó rompiéndose el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, terminando su temporada después de 49 juegos.