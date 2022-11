Se espera que Ronaldo esté listo para el primer partido del Mundial de Catar 2022

Cristiano Ronaldo no podrá estar presente con Portugal en el último duelo que la escuadra dirigida por Fernando Santos sostendrá ante su similar de Nigeria como parte de su preparación para el debut en el Mundial de Qatar 2022.

En conferencia de prensa previo al duelo de este jueves, el técnico Fernando Santos confirmó que debido a un tema de gastritis, el atacante del Manchester United no formó parte de la plantilla que entrenó este miércoles y tampoco podrá estar en el duelo ante Nigeria, por lo que la aparición de Cristiano con Portugal se dará hasta el próximo jueves 24 de noviembre en el debut mundialista ante Ghana.

“Tiene una gastritis, no va a estar para el partido de mañana, es una cosa que no ayuda mucho, deja muy tocados a los jugadores. Se quedan muy débiles porque pierden mucho líquido. No va a entrenar hoy por eso, está reposando y recuperándose en la habitación”, explicó Fernando Santos.

Cuestionado sobre si de verdad el jugador sufre una gastritis o es una «excusa» para estar ausente, en medio de la polémica levantada por la entrevista concedida al periodista inglés Piers Morgan, Santos respondió entre risas.

“Si fuese cualquier otro jugador nadie se lo preguntaría (…) No es (una excusa), tiene gastritis y no está en condiciones”, agegó el entrenador de Portugal.

De esta manera Portugal cerrará su preparación para la Copa del Mundo enfrentando a Nigeria, rival que por características puede ofrecerle un juego similar al del debut el próximo jueves 24 de noviembre ante Ghana.

Posteriormente la escuadra lusitana se medirá ante Uruguay y Corea del Sur, rivales ante los que definirá el pase a ronda de eliminación directa en la justa mundialista a la que aspiran clasificar para seguir soñando con el título que Cristiano busca en la que puede ser su última Copa del Mundo.

