El hombre que se entregó a las autoridades en Santiago de los Cabelleros, señalado como el líder de la presunta organización criminal que cayó a manos de la Policía Nacional en La Barranquita la semana pasada, habría sido el responsable de un asesinato en el año 2024.

Según indicaron las autoridades, Ronny Abel Sánchez, conocido como Mudita, ultimó a Rafael Nicolás Puello Santos, conocido como “Bulilo”, mientras este se encontraba compartiendo con amigos en las afueras de su residencia en el sector Hato Mayor.

El pasado viernes, el Ministerio de Interior y Policía informó que dispuso la suspensión inmediata de todos los agentes que participaron en la muerte de cinco personas en dicho sector de esa ciudad cibaeña, sobre quienes la Policía Nacional había dicho el pasado miércoles que los ultimados eran parte de una poderosa estructura criminal.

Interior y Policía indicó, además, que los uniformados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

«Nestro compromiso de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, con absoluta transparencia. No habrá impunidad: el orden solo se sostiene en la legalidad y la justicia.

Asumiremos plenamente las responsabilidades que correspondan», dijo el organismo responsable de la Policía Nacional.

Además, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que encabecen directamente las investigaciones en torno a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc; José Vladimir Valerio Estévez; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; y Julio Alberto Gómez. Todos resultaron heridos en el intercambio de disparos y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

El agente de la Policía que resultó herido de gravedad está ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un centro de salud de esa ciudad. Por el hecho, también resultaron afectadas otras personas.