Roro y la polémica tendencia tradwife: aquí todo lo que debes saber

Roro Bueno es una joven de 22 años que le cocina todo tipo de platillos a su novio, algo que ha llamado la atención en su cuenta de TikTok es que hace la pasta, el pan para sándwich o los guisados a partir de materia prima, incluso le regaló a su pareja un libro impreso y empastado por ella misma.

En los videos muestra que dedica todo su día a cocinar lo que “le apetezca” a su novio Pablo, siempre luce un arreglo personal que la hace ver delicada y cada uno de sus TikTok está editado con su voz, la cual es dulce y aguda. Cabe señalar que la chica cuenta con casi 3 millones de seguidores en esta red social.

La dinámica que lleva Roro con su novio Pablo se viralizó y desató toda clase de debates incluso fuera de España, país en el que viven. Hay quienes aseguran que la joven es sólo una creadora de contenido más —pues está representada por la agencia Okikocreatives— y de acuerdo con una entrevista, la gente le grita “¡Esclava!” cuando la ven en la calle.

Por otra parte, muchos hombres encontraron en Roro a la mujer de sus sueños y han declarado públicamente que es el tipo de pareja que aspiran tener, también hay grupos de personas que han juzgado sus decisiones, pues parece que lo único que hace es consentir a su novio —incluso si en su Instagram tiene fotos de viajes por el mundo—, así que ha sido llamada “el terror de las feministas” por algunos usuarios.

Cabe señalar que muchas mujeres han expresado admiración por Roro, ya que es capaz de hacer recetas de todo tipo y está viviendo la vida a la que algunas aspiran, si bien ella no ha dicho de forma explícita que sus atenciones con Pablo sean parte de una tendencia, se le podría definir como una tradwife o tradwive.

Qué es una tradwife

La tendencia tradwife se refiere a un movimiento de mujeres que eligen asumir roles y estilos de vida tradicionales como amas de casa, priorizando las tareas domésticas, la atención hacia su pareja y la crianza de los hijos sobre el desarrollo de carreras profesionales fuera del hogar. Este término es una abreviatura de traditional wife, que en español significa esposa tradicional.

Las tradwives suelen defender valores y prácticas de épocas anteriores, destacando la importancia de la familia, el matrimonio y una división de roles de género más conservadora —hombre proveedor, mujer cuidadora y ama de casa—. Esta tendencia ha sido objeto de debate en la sociedad contemporánea, con críticas y elogios desde diferentes perspectivas.

Muchas personas han criticado que la vida de Roro y su novio Pablo sea usada como un ejemplo a seguir, sobre todo para generaciones de adolescentes. También hay quienes defienden su libertad de elegir ser una esposa tradicional, ya que los videos en redes sociales podrían estar siendo monetizados.

Respecto a las críticas, la propia Roro Bueno ha declarado que le gusta mucho cocinar y la frase “a Pablo le apetece” es sólo un pretexto para realizar el platillo, pero no es que realmente esté siendo “servidumbre” de su novio. Esto fue lo que dijo al medio HuffingtonPost:

Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos”

Además, agregó que la mayor parte de los platillos son decisión de ella, por lo que decide obsequiárselos a Pablo, pero realmente él nunca le pide nada.