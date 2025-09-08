Rosa NG y la apremiante expansión de vínculos

Con Estados Unidos lanzado como está hacia severas restricciones impositivas al comercio con su vecindario y Europa; recortando y suprimiendo respaldos a causas sociales y desarrollistas de zonas deprimidas en el hemisferio occidental en que nació y aún rige como primera potencia mundial. Ocurre que el gran socio de una tradición en declive, voluntariamente cede -dividiendo a Occidente- un espacio aprovechable para fomentar relaciones más directas y productivas para llegar a horizontes más allá de esta globalización en crisis. Cabe saludar el afianzamiento de un orden multipolar de reestructuración geopolítica y económica. «Más allá vive gente» como se dice coloquialmente y lo más importante es desarrollar mecanismos de cooperación sólida para que la ascendente multipolaridad -compleja en principio- se base en el mejor de los guiones. Al llegar a este punto es cuando, dominicamente hablando, debe ponerse atención a los esfuerzos locales y de orden privado para afianzar lazos culturales, de cooperación y comercio, con China que es parte de la multipolaridad que está haciendo nacer bloques de países que, asociándose, resultarán más fuertes que antes, sin las odiosas taras arancelarias entre ellos.

Unos reagrupamientos que se alistan para cambiar la faz del mundo erosionando supremacías. Europa, y España, particularmente receptiva a inmigraciones de similitudes históricas, culturales e idiomáticas, brillan en el futuro de estos pueblos y sus estados obligados a reenfocar sus prioridades de comercio y alianzas en un mundo en dramática recomposición. Al efecto existe ya una tendencia al fortalecimiento de vínculos europeos con Hispanoamérica y para demostrarlo basta referirse a la reciente cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Una valiosa consecuencia de las raíces comunes que, a pesar de existir todo un océano de por medio, facilitan el entendimiento y la colaboración. Está admitida la urgencia de estrechar vínculos y procurar el desarrollo sostenible con acciones que atraviesen fronteras respetando valores y particularidades de las naciones.