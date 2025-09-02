Rosa Pilarte podría ser arrestada hoy: esperan orden judicial para traslado a Rafey Mujeres

Rosa Pilarte podría ser arrestada hoy: esperan orden judicial para traslado a Rafey Mujeres

Rosa Amalia Pilarte

La exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, podría ser arrestada en las próximas horas, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificara su condena a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Según fuentes judiciales, se está a la espera de la orden del juez de Ejecución de la Pena, la cual podría emitirse entre la tarde y la noche de hoy, dando paso al traslado de Pilarte al Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres.

El pasado 29 de agosto, el Pleno de la SCJ rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Pilarte y confirmó la sentencia emitida por la Segunda Sala, al considerar que no existían errores de motivación ni violaciones al debido proceso.

La condena incluye además el decomiso de 13 bienes inmuebles y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.

A pesar del fallo, los abogados de Pilarte entre ellos Eduardo Jorge Prats y Julio Cury presentaron un recurso de revisión constitucional solicitando la suspensión provisional de la sentencia, alegando que su ejecución comprometería derechos fundamentales y causaría perjuicios irreparables.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el recurso no suspende automáticamente la ejecución de la condena, por lo que el arresto podría concretarse en cualquier momento.

