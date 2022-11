Rosalía: ¨Tengo la ilusión de tener muchos hijos¨

La cantante Rosalía afirmó que cree en el matrimonio y aseguró que esto es por el ejemplo que siempre ha tenido en su hogar.

“Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, por ahora quisiera enfocarme en mi carrera musical y en mis conciertos y mi tour, pero sí te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría”.

Añadió que “mis referentes son las personas de mi familia, cuando yo he crecido… y claro que sí, y al final creo que es muy bonito el llegar uno a comprometerse a ese nivel”,

La intérprete de Despechá dijo además estar felizmente enamorada de su actual pareja Rauw Alejandro, con quien lleva más de un año de noviazgo.

“La verdad no es fácil porque la agenda de él también es complicadísima pero yo creo que siempre encontramos la manera (de estar juntos), siempre encontramos la forma”, comentó. “Y cuando estamos de no trabajar, no trabajamos”, agregó Rosalía, quien en redes sociales ha mostrado algunos vistazos de sus románticas escapadas con el puertorriqueño.

Rosalía en el trabajo y el amor

Indicó que cuando se trata de asuntos relacionados con el trabajo, también están juntos para apoyarse.

“Siempre me encanta saber qué piensa, igual que él siempre me pregunta, ya sea en el estudio o a nivel visual… Porque para mí tener la opinión de mi madre, de mi hermana, de Raúl al final son opiniones de peso”, explicó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a Borja Voces paras las cámaras de Primer Impacto.