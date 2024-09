Hoy, en su cumpleaños, la cantante, compositora y productora ganadora del Grammy, Rosalía, lanzó la nueva canción y video “Omega”, junto al prometedor artista español Ralphie Choo.

La canción, producida por Rosalía, Ralphie Choo, Noah Goldstein y Dylan Patrice, fue lanzada como una sorpresa para sus fans como una forma de celebrar su cumpleaños. Junto con el lanzamiento de la canción, ROSALÍA también compartió el video musical oficial de “Omega”.

Dirigido por su frecuente colaborador Stillz en Los Ángeles, el video muestra a los artistas actuando mientras viajan en una montaña rusa.

“Omega es el final, es la celebración de haber encontrado lo que querías y la seguridad con la que uno decide quedarse. Omega es la firmeza con la persona que amas que te hace no querer estar en ningún otro lugar que no sea allí”, dijo Rosalía.

“Ha sido un placer colaborar con Ralphie, ¡es un torbellino de energía en el estudio! Además, es un espíritu muy alegre, súper creativo e increíblemente generoso. Recuerdo que nos enviamos muchas canciones antes de entrar al estudio para trabajar en Omega porque ambos somos unos amantes de la música y me di cuenta de inmediato de que nuestros gustos musicales son muy similares. Tenía la sensación de que nos encontraríamos en el estudio y ¡así fue exactamente como sucedió! Nos reímos mucho mientras escribíamos y mientras grabábamos el video. Si Ralphie me llamara mañana para ir con él a un parque de atracciones, iría sin pestañear. Personalmente, me siento muy agradecida de haber podido colaborar con alguien como él y también de haber podido presenciar su pasión y su talento”.

Este nuevo sencillo llega después de varias colaboraciones de alto perfil, incluido el éxito del mes pasado «New Woman» con LISA (Lalisa Manobal), que cautivó a los fanáticos de todo el mundo. La canción tiene más de 166 millones de reproducciones mundiales, 77 millones de reproducciones de video y debutó en el puesto 97 del Billboard Hot 100. Antes de eso, prestó su distintiva voz al tema de Björk de 2023 «Oral». Estas colaboraciones han mantenido al público entusiasmado desde el lanzamiento del último álbum de larga duración de ROSALÍA, MOTOMAMI, que escribió, interpretó, grabó, produjo y fue productora ejecutiva. MOTOMAMI recibió elogios generalizados de la crítica, aclamado como «una obra maestra visionaria» y «uno de los álbumes más ambiciosos de la década». Hizo historia como el primer álbum de un artista español en debutar en el puesto n.° 1 en la lista de álbumes globales de Spotify, logró el debut más sólido en la lista de Billboard para cualquier álbum latino en 2022 y obtuvo la puntuación más alta de Metacritic (95) del año.

Más allá de su música, ROSALÍA se ha establecido firmemente como un ícono de la moda, recientemente nombrada la nueva embajadora global de Dior.

Este mes, adornó la portada de Highsnobiety,, con una encantadora entrevista y una presencia visual impresionante para su edición de septiembre. En mayo, cautivó en la Gala del Met 2024, luciendo un vestido de Alta Costura Dior personalizado que llevó 1.800 horas de creación. Su aparición atrajo la atención de los medios de comunicación de los principales medios como Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan y otros.

Acerca de Rosalía

ROSALÍA es una artista y productora ganadora de dos premios Grammy y 12 premios Latin Grammy que ha ascendido rápidamente a la vanguardia del pop mundial con sus innovadoras fusiones musicales y su estilo distintivo.

Su innovador álbum «El Mal Querer» fusionó el flamenco con otros estilos musicales españoles atemporales, lo que le valió un Grammy y ocho Grammy Latinos, incluido Álbum del Año, y la convirtió en la primera artista de habla hispana nominada a Mejor Artista Nuevo en los Grammy.

En 2022, lanzó «MOTOMAMI», un álbum aclamado por la crítica que escribió, interpretó, grabó y produjo, que debutó en el puesto número 1 de la lista de álbumes globales de Spotify, obtuvo la calificación más alta de Metacritic del año e impulsó su gira mundial MOTOMAMI con entradas agotadas.

Las innovadoras actuaciones de ROSALÍA, incluidas en Saturday Night Live y un evento TikTok Live nominado al Grammy, han consolidado aún más su estatus de pionera.

Acerca de Ralphie Choo

Ralphie Choo es un talento caleidoscópico. Sin límites de género, el meteórico cantante y productor español está creando pop barroco que entrelaza la composición impresionista con elementos rítmicos del flamenco, la bossa nova, el hip-hop y la IDM.

Junto con amigos y colegas del colectivo multidisciplinario RusiaIDK (que incluye a rusowsky, DRUMMIE, Tristan Mushu y mori), Choo ha perfeccionado sus firmas sonoras y visuales que interactúan con la estética de Internet, el mundo de la moda y su propia herencia española.

El torbellino de influencias culmina en su próximo debut con un sello importante, Supernova, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.