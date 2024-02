La politóloga Rosario Espinal ofreció su análisis sobre el panorama político actual en la República Dominicana, destacando la posición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) frente a los próximos comicios de mayo, tras la contundente victoria del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones municipales.

«Yo creo que el PLD es un partido que sabe que no le toca volver al poder ahora y que ellos necesitan esperar, creo que en el PLD hay mucho más conciencia de ello, me da la impresión y si no lo van a saber ahora», explicó.

Además, Espinal comparó la actual situación del PRM con el pasado dominio de la organización morada en la política nacional.

«El PRM está ahora en la posición que estuvo el PLD durante su reinado, el PLD tuvo 16 años de reinado en este país, todos los reinados pasan. Entonces ahora estamos en el reinado del PRM que apenas comienza», enfatizó.

El descuadre de cálculo de Leonel Fernández

Tras el expresidente Leonel Fernández contar con el apoyo del PLD para una posible segunda vuelta en las elecciones presidencial, Rosario entiende que ese «calculo hubiera tenido sentido si estas elecciones hubiesen sido en términos de sus resultados fueran equivalentes, más reñidas 40 y 60, 45 y 55 donde la oposición saca por lo menos un 40, tú dices que la oposición podría competir pero con los resultados que hay ahora eso es muy difícil».

Reiteró que el resultado municipal descuadra su posible calculo de volver y poder ganar en el 2024, ya que la alianza Rescate RD fue a la fuerza.

«La Fuerza del Pueblo tiene que plantearse el asunto ¿Puede un partido en esta época, con el sistema electoral que hay depender de una figura?… Leonel Fernández está desde el 2012, ósea, tiene 12 años esperando para volver a ser presidente», argumentó.

«Pensaba que lo iba a ser en el 2016, se le descuadró la cosa luego se va del PLD en el 2019 pensando que rápidamente puede armar un partido y llego al poder, lo cual él se buscó la vía más larga, si él quiere llegar al poder la vía más larga es yéndose del PLD porque su vía más corta era quedándose, independientemente cuanto le durará», añadió.

Además, Espinal contextualizó la situación dentro del marco de una sociedad dominicana en constante evolución, donde la búsqueda de nuevas figuras políticas y la adaptación a las realidades contemporáneas son imperativas.

«Estamos en el siglo XXI, no estamos en la época de Balaguer, esta es una sociedad cambiante que busca nuevas figuras, una sociedad hiperurbana, una sociedad abierta, comunicada con el mundo a través de la migración, turismo», explicó Espinal, destacando la necesidad de entender y adaptarse a estos cambios.

En cuanto a las perspectivas futuras de Fernández y la Fuerza del Pueblo, Espinal sugirió que el líder político seguirá impulsando su partido, pero es probable que considere postergar sus aspiraciones presidenciales hasta 2028, en reconocimiento de la complejidad del panorama político actual.

Sobre una posible segunda vuelta

La socióloga entiende «que las probabilidades de segunda vuelta en este país son muy bajas ….pero en términos políticos para mí es muy baja».

«Apostar a una segunda vuelta es muy riesgoso como estrategia política en unas elecciones, los dominicanos se han acostumbrado a decidir en primera vuelta y la costumbre política, una vez se establece no es muy fácil de cambiar», argumentó.