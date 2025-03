Tras los rumores sobre su supuesto «salida del closet», la cantante Ross María aclaró de que no es lesbiana.

La controversia surgió a raíz de un video viral en TikTok donde la artista supuestamente le proponía a la joven tiktoker conocida como “Tilin” que fueran novias.

Ross María utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que el contenido del video era parte de las dinámicas de entretenimiento.

“La bella y hermosa farándula de mi país. Sacando todo de contexto para mal informar sin conocer la realidad de las cosas, típico. Esa muchachita tan bella con la que me están tildando de lesbiana es una excelente amiga, muchos momentos de ansiedad de los que me ha sacado, nunca ha habido nada más que una hermosa y bella amistad que lleva casi dos años, los que ven todas mis transmisiones en tiktok saben cómo nos llevamos ella y yo, pero con esos videos fuera de contexto hasta yo misma lo llegaría a dudar. Me han dedicado mil post, hoy la mayoría de programas me tiene en boca por chisme falso, si así me hubiesen apoyado con la última canción que lancé uffff sería otra cosa, pero total, así son las cosas aquí”, escribió.

Lamentó además no haber recibido el mismo apoyo para su reciente lanzamiento musical.

También, la femina no dudó en hablar de su expareja, DJ Sammy, a quien describió como un hombre narcisista que busca hacerle daño.

Ross María reveló que se ha visto obligada a bloquearlo hasta de su correo electrónico debido al acoso constante.

“No te contradigas tanto, Sammy. Ambos sabemos que necesitas ayuda psiquiátrica. Me amenazaste con quitarme la careta que tengo en las redes, pero te conozco bien y no dejaré que tu plan maquiavélico funcione. Déjame en paz, por favor, que yo a ti no te debo nada”, concluyó.