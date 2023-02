La cantante La Ross María dio a conocer este martes sostuvo una discusión con un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) por ¨malcriada¨.

“Y entonces me multan por “malcriada” pero, ¿quién aguanta un Amet que viene con terror desde un principio?”, dijo.

La joven estaba acompañada de su pareja sentimental, Dj Sammy, quien conducía el vehículo al momento del confuso incidente.

“Piden los papeles, piden todo, le enseño todo al día, le digo que sí tengo seguro y el die que no, ¿y ese seguro que está ahí entonces es de mentira? Abusadores. Queriéndose llevarse carro ajeno a terror porque uno está simplemente viendo google maps”, añadió.

Según se puede escuchar en un video publicado por ella misma, mostró el acalorado intercambio de palabras con el representante de la autoridad de tránsito luego de que supuestamente recibira una multa por utilizar el celular mientras su pareja, el productor musical Dj Sammy conducía el carro Mercedes-Benz propiedad de la joven artista.

Mientras, que se puedo ver en el audiovisual como Dj Sammy permanecía sereno ante la situación.

“El que pueda salir de RD que salga, que estos abusos van a acabar con nosotros”, dijo la exponente de música urbana.

“Él se puso agrio, el busco una grúa que se iba a llevar el carro que no es de él; y yo le digo tú no te vas a llevar mi vehículo, porqué yo le estoy enseñando todo. Al final él quiere lo respeten y no respeta. Porque el peor enemigo del ciudadano son los benditos AMET, la bendita justicia disque de aquí”, detalló la cantante.

Luego que se hizo viral el caso, borró el video de su cuenta de Instagram.