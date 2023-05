La cantante urbana dominicana La Ross María pidió llorando a sus seguidores que oren por ella, debido a que está atravesando por una «situación difícil».

«Tengo muchos días tratando de hacer un live para pedirle a ustedes la oración por mí, por mi familia, porque realmente no la estoy pasando muy bien», dijo llorando a través de un en vivo.

La intérprete de “Mi regalo más bonito” aseguró que se encuentra atravesando por una situación difícil con la que ha estado lidiando toda su vida y de la que no encuentra salida.

» No encuentro la solución a todo lo que me está pasando. Estoy desesperada, estoy muy triste, me duele mi corazón, mi alma», manifestó.

A esto siguió diciendo: ‘’No encuentro la salida a este túnel tan difícil, no encuentro la solución a esto que me está pasando’’.

Pidió además a sus seguidores que «valoren los momentos bonitos que tienen con su familia, porque todo se daña de un momento a otro».

«El diablo se mete en cualquier brecha que uno le dé», añadió.

Luego, publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a su madre y el siguiente mensaje:

Como muchos ya sabrán porque lo he dicho en distintas ocaciones, desde niña vengo luchando un proceso muy difícil con mi madre.



Mi madre luego de tres años ha vuelto a recaer y estos últimos meses han sido muy difíciles, he tenido que cargar con tanto dolor en mi corazón, angustia, desesperación y un peso en los hombros que si estoy de pie aún ha sido por que Dios me da la fuerza.



No es lo mío desahogarme a través de redes sociales, pero la ansiedad y la desesperación me llevó a hacerlo para pedir la oración por mi mami.



Lo único que deseo es ver a mi mami ya sana y estable, porque me estoy muriendo en vida.



Espero que no me juzguen por la manera en que quise desahogarme en un momento lleno de dolor.



Gracias por sus mensajes y lo único que les pido es que me mantengan a mi y a mi familia es sus oraciones.

De inmediato, los seguidores le expresaron comentarios de aliento y esperanzadores en todas sus redes sociales, quienes esperan que encuentre la fortaleza necesaria para superar los desafíos que está enfrentando.

Se recuerda que en octubre del año pasado, su equipo de trabajo informó sobre la “recaída emocional” que sufrió y por la que fue ingresada en un centro de salud.