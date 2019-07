Rosselló quiere un secretario de Estado para dejarle cargo

El gobernador Ricardo Rosselló planea nominar a Pedro Pierluisi, exrepresentante de Puerto Rico en el Congreso, al cargo de secretario de Estado, dijo el martes un legislador.

El representante José Meléndez dijo a The Associated Press que el presidente de la Cámara de Representantes de la isla informó del asunto a los legisladores y les pidió estar listos para asistir a una sesión especial.

Rosselló derrotó a Pierluisi en las elecciones primarias del Partido Nuevo Progresista en 2016. Entre 2009 y 2017, Pierluisi fungió como comisionado residente de Puerto Rico ante el Congreso federal de Estados Unidos.

Si la Cámara de Representantes y el Senado del territorio aprueban su nominación, Pierluisi se convertiría en el próximo gobernador una vez que Rosselló haga efectiva su renuncia el viernes, como lo anunció después de casi dos semanas de multitudinarias protestas en su contra.

Sin embargo, Meléndez y otros miembros del partido de Rosselló han dicho que no votarán a favor de la ratificación de Pierluisi, debido en parte porque trabaja para un despacho jurídico que representa a la junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico.

“Existe un grave conflicto de interés”, afirmó Meléndez. La sesión especial para ratificar o no a Pierluisi como secretario de Estado está programada para el viernes, unas cuatro horas antes de que se haga efectiva la renuncia de Rosselló.

Pierluisi, quien no estuvo disponible de momento para que hiciera declaraciones, solicitó licencia efectiva a partir del martes, según la página web de su despacho. En un tuit reciente, Pierluisi dijo que las normas de la firma le impiden hacer declaraciones o conceder entrevistas.

Puerto Rico “vive momentos sin precedente, pero confío en que vamos a salir adelante”, escribió. “Mi compromiso con PR y mi gente sigue tan firme como siempre”.

La posición de secretario de Estado está vacante desde que el pasado 24 de julio Rosselló indicara que abandonaba el puesto, ya que Luis Rivera era uno de los integrantes de un chat privado cuyo contenido contribuyó a la renuncia del gobernador.