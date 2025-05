Un mes sin Rubby Pérez: la tragedia del Jet Set no silenció su voz, solo la hizo inmortal

Aunque el cuerpo de Rubby Pérez ya descansa, su voz —esa que muchos llamaron «La más alta del merengue»— sigue viva en las calles, en los hogares y en el alma del pueblo dominicano.

Rubby se despidió de la vida haciendo lo que amaba: cantar. “De color de rosa” fue la canción que quedó tatuada en la memoria colectiva del pueblo dominicano tras aquella fatídica madrugada del 08 de abril donde el techo de la discoteca Jet Set colapsó con cientos de personas dentro.

Hoy se cumple un mes de que partió del plano terrenal, pero su legado continúa vigente. En su cuenta oficial de Instagram, se han compartido momentos memorables de su trayectoria, no solo como artista, sino también como actor, destacando su participación en la novela “Amor de hembra” (1990), en su querida Venezuela.

La faceta de Rubby Pérez como actor

Su hija, Zulinka Pérez, lo ha estado recordando con videos y mensajes llenos de amor. El 17 de abril publicó un emotivo video en el que ambos compartían escenario, y escribió:

“Así te recordaré pa’. Llevo en la maleta, todos los recuerdos que construimos, la conexión tan hermosa que siempre existió entre nosotros, todas las conversaciones que tuvimos. Me faltaron desayunos, comidas y cenas por prepararte, pero me quedo con la paz de que cumplí con mami porque te cuidé y te amé hasta el último día de tu vida. Vuela alto. Los veo al otro lado de la luna.”

El 20 de abril compartió una foto de sus padres fallecidos junto al mensaje: “Duele que rompe. Ya nada será igual.” Y días después expresó: “Y se fueron juntos, como siempre… Pero me dejaron sola y eso duele.”

Su hermana, Lidia Pérez —pastora y diputada por Puerto Plata— también compartió un conmovedor mensaje en redes sociales, recordando la última noche junto a su hermano, durante el cumpleaños número 15 de su sobrina Ana Beatriz.

“Hace apenas un mes celebrábamos los 15 de Ana (Beatriz). Pasé toda la noche contigo. Te di besos en la calva, nos reímos, cantamos juntos. Esa noche fue un regalo del cielo, sin saber que sería la última vez que compartiríamos en este lado de la eternidad”, señaló.

Acompañando la publicación con una foto en la que ambos aparecen sonrientes, añadió: “Hoy miro esta foto y me aferro a esa sonrisa, a ese abrazo, a esa conversación que Dios me permitió tener contigo. Aunque el dolor me atraviesa, sé que la muerte no tiene la última palabra. Robertico, mi hermano querido, descansas en los brazos del Padre, y eso me da paz.”

Rubby Pérez y su hermana Lidia.

Lidia concluyó: “Nos volveremos a ver, donde ya no habrá llanto, ni muerte, ni despedidas. Te voy a extrañar todos los días de mi vida Robertico.”

Mientras tanto, el legado musical de Rubby Pérez ha cobrado nuevo impulso. En abril, se convirtió en portada de la reconocida plataforma Spotify, y su tema “Sobreviviré” encabeza el Top 50 de canciones más escuchadas en República Dominicana, superando incluso a “DtMF” de Bad Bunny, que había dominado la lista desde inicios de 2025.

Otro de sus clásicos, “Y no voy a llorar”, también se posicionó en el lugar 18 del listado, confirmando que su música —como su voz— sigue viva.

Y a ti, ¿cuáles canciones te recuerdan al emblemático merenguero?

