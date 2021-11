«Salswing!» de Rubén Blades, álbum del año en los Latin Grammy

«Salswing!» de Rubén Blades se llevó este jueves el Latin Grammy al álbum del año en la ceremonia que se está celebrando en Las Vegas (EE.UU.).

«Miren, otra vez una sorpresa, esto es una gran sorpresa», dijo el panameño, de 73 años, al recoger el premio, tan solo un día después de que la Academia Latina de la Grabación lo nombrara Persona del Año por su extensa trayectoria profesional y su «continua defensa de los derechos humanos».

El disco de Blades se impuso a otros favoritos como «El Madrileño» de C. Tangana, «El Último Tour del Mundo», de Bad Bunny; «Mis Manos», de Camilo; «Privé», de Juan Luis Guerra; «Vértigo», de Pablo Alborán y «Origen», de Juanes.

«Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha gustado —reconoció Blades—. Yo no soy mejor que nadie, así que lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie».

«‘Salswing!’ es un álbum grabado por Blades junto a la orquesta de Roberto Delgado, que forma parte de una colección de trabajos que combinan la salsa con el jazz y de la que también se desprenden «Salsa Plus!» y «Swing».

Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades, además de figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, ha colaborado con artistas de rock, jazz, pop, hip-hop y reggaetón, entre otros géneros musicales.

Con este premio, el músico suma su noveno Latin Grammy, logrando igualar así los nueve Grammy anglosajones que ya había cosechado anteriormente.

Como actor, Blades fue nominado al Emmy y ha protagonizado más de 50 películas y series de televisión en inglés y en español, incluido su aclamado papel de Daniel Salazar en la galardonada serie «Fear The Walking Dead», de AMC.

Fruto de su interés por la política, en 1994 llegó a concurrir en las elecciones presidenciales de Panamá.

«El éxito sabe a dolor, a sudor, a esperanza y a lágrimas. Muchas veces sabe a mierda y aunque crea fama, pobre del que decida vivir en ella», dijo el músico, actor y activista al agradecer el tributo que los Latin Grammy organizaron en la noche del miércoles.

La gala homenaje contó con las actuaciones de artistas tan variados como Carlos Vives, Marc Anthony, Andrés Calamaro, Rozalén, Diego Torres y Christina Aguilera.

