Rubén Hernández resalta gran alza del fútbol dominicano

Rubén Hernández ve los éxitos como parte de un proyecto establecido.

El director deportivo y fundador del club OyM, Rubén Hernández, destacó el salto significativo de ese deporte en el país, a propósito de los logros de la LDF en varios aspectos, sobresaliendo el alto nivel de juego.

Y la enseña acaba de ratificarlo en la Caribbean Cup, llegando por primera vez, junto con Cibao, al grupo élite, aun enfrentando miembros procedentes de países con pedigrí mundial en selecciones.

“La liga ha dado un enorme desarrollo a nuestro fútbol, involucrando a muchos jóvenes, motivados al hecho de que pueden ascender (socialmente)”, manifestó el legendario ejecutivo omeyano.

La capitalina se ha hecho sentir, perfilándose entre los favoritos para arrebatar el título liguero al rodillo cibaeño (cinco totales y actual tetracampeón y Copa LDF).

El campeonato 2025-26 también muestra una competencia sin igual, cuando entra en poco menos de la mitad de su ruta, con nueve de los diez equipos claramente en posiciones de ganar un cupo para la Liguilla.

En cuanto al salto de garrocha de la liga en su juego, el ejecutivo dio altos méritos al empresario y deportista “hasta los tuétanos”, Manuel Estrella, de quien dijo ha sido pieza clave en el balompié rentado.

“Manuel Estrella ha sido un bastión en todo lo que estamos logrando en la LDF”.

Ponderó el crecimiento internacional del circuito, refrendado por resultados competitivos y manifestado por jerarcas de FIFA y la Concacaf (Confederación Centroamericana y del Caribe), subrayando que los clubes son los protagonistas trayendo jugadores de alto nivel.

“Muy pronto estaremos entre las mejores ligas de la Concacaf”, advirtió.

El OyM FC logró su pase a semifinales de la Caribbean Cup, en base a un equipo de recia conformación en cada una de las líneas, listo para ganar también en aquellos lares.

“Venimos en busca de la Liga (título)”, añadiendo que igual pretenden ganar el Caribe. La OyM trajo un contingente español que ha sido letal, unido a sus emblemáticos nativos.