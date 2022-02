Ruedan nueva producción dominicana en lugares emblemáticos del país

La comedia Books & Drinks que ha reunido a Nashla Bogaert, Jackson Rathbone, Clara Lago y Héctor Aníbal como reparto de lujo, busca resaltar República Dominicana y su belleza tanto cultural como geográfica

Santo Domingo.- Menos de un año desde que los productores Pablo Lozano y Andrés Rodríguez leyeran el primer guion de Josep Ciutat, ha sido el tiempo necesario, para que el director Geoffrey Cowper haya cerrado el rodaje del largometraje dominicano Books & Drinks. Una comedia romántica rodada en menos de un mes a caballo entre Estados Unidos y República Dominicana, que bebe de la narrativa clásica de los códigos y convenciones del género, pero que quiere ser rabiosamente moderna.

La trama se centra alrededor de dos personajes principales. David, racional y flemático, el dueño de una librería en Nueva York, que descubre que su padre al que creía muerto, acaba de fallecer dejándole una casa en República Dominicana y, María, su alter ego femenino, que por su carácter vital y emocional, pone su vida patas arriba y le conecta con la idiosincrasia del Caribe.

“La película no es solo la historia de amor entre David y María, sino que abarca muchas otras formas. El romántico, el pasional, el platónico, la amistad como forma de amor. Y el amor a la comida, a la música, a la literatura, al cine, al mar, a la tierra y sobre todo, a la vida”, señaló Andrés Rodríguez

La película se ha filmado principalmente en República Dominicana, contando con locaciones en la Ciudad Colonial, populares y bulliciosos escenarios en la provincia de Santo Domingo Norte y paradisíacos emplazamientos como las playas de Las Terrenas y Juan Dolió. Además, se han rodado algunas escenas en locaciones emblemáticas de Nueva York.

“La dirección de Geoffrey Cowper será elegante, dinámica y siempre estará al servicio de la historia. La fotografía será mimada y preciosista. La dirección artística, sencilla pero colorista. En cuanto al vestuario, para María queremos crear un vestuario único y convertirla en un icono de la moda”, apuntó Pablo Lozano y añadió que el atelier de Jenny Polanco también ha colaborado en el departamento de vestuario.

El proyecto dirigido, sobre todo, hacia el mercado internacional poniendo atención a lo que se conoce como el “Triángulo de las Bermudas”, es decir, Estados Unidos, España y Latinoamérica y después a plataformas como Netflix, Amazon Prime, y Hulu. La película está circunscrita en la Ley 108-10 de cine, para el fomento de la actividad cinematográfica en el país, ha generado 100 empleos directos y 100 indirectos para República Dominicana.

Parte de la grabación de la película

Books & Drinks está dirigida por Geoffrey Cowper. Nacido en Terrassa, Barcelona, de padre australiano y madre española, actualmente da clases en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña ESCAC y en la Universidad Internacional de Cataluña UIC. En 2009 se graduó en la ESCAC, especializándose en dirección.

La historia vital de Cowper es la de tantos otros alumnos de esta escuela, que brillaron en sus proyectos de final de carrera. Cargols!, una comedia romántica, participó en más de 100 festivales nacionales e internacionales y ganó 15 premios. En 2015, “Tercer Grado” fue su debut en el largometraje. La película ha estado en más de 25 festivales y cuenta con 20 premios.

El guionista es Josep Ciutat. Nacido en Barcelona, a los 18 años vive un año en Estados Unidos. Funda su propia productora Hitsville Films y debuta como guionista y productor con la película Money (2016) producida por Kamel Films, Hitsville Films y Create Entertainment y dirigida por Martin Rosete.

Money fue una de las revelaciones del 2017, consiguiendo éxito de ventas internacionales gracias a 20th Century Fox y llegando a casi todos los territorios del mundo con la adquisición de la película por parte de Netflix.

La producción de Books & Drinks está a cargo del cineasta dominicano Pablo Lozano, Andrés Rodríguez y Carol Dudley. Al igual que Geoffrey Cowper, Lozano es egresado de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), en España. Su formación parte de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en Cuba.

Lozano es diseñador del Programa de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), universidad en la cual es profesor. Sus cortometrajes como director han recorrido decenas de festivales internacionales, como los de La Habana, San Diego, Toulouse, Sao Paulo o Girona y como productor se ha especializado en coproducciones internacionales.

Lozano ha unido fuerzas con Andrés Rodríguez, compositor egresado de Berklee College of Music que ha participado en numerosas producciones como compositor, para producir cine de calidad en la región, con miras a la distribución internacional.

Carol Dudley comenzó su carrera en Los Ángeles con Reuben Cannon & Associates, casteando The Josephine Baker Story (HBO) Moonlighting, Perry Mason Mysteries, Matlock, Call to Glory y Santa Bárbara, entre otros, antes de mudarse a Londres a principios de los 90. Trabaja para televisión y teatro.

Sus créditos teatrales incluyen All My Sons (dirc Michael Rudman) y Mrs Warren´s Profession (West End). Sus créditos cinematográficos incluyen Shivaay, dirigida por Ajay Devgn (India), The Cook, dirigida por Ralf Huttner (Senator Films, Alemania). Carol es directora de la sucursal europea de CSA y miembro de CDG, BAFTA y ATAS.

Estilo cinematográfico

“Los diálogos son trepidantes. Nuestro objetivo número uno es hacer una película luminosa, fresca, optimista, simpática, sensual y divertida. A ratos nostálgica, a ratos descacharrante”, explicó Geoffrey Cowper.

El motor de la película está en el contraste de las diferentes formas de ver la vida, más allá de la idiosincrasia de las diferentes culturas, la caribeña, representada por María, cálida, extrovertida, y la de un tipo venido del frío norte, un tipo lógico, racional e individualista que de repente descubre otra idea de la vida.

“La historia está poblada de personajes carismáticos. A través de una idílica visión de un pueblo y sus gentes queremos gritar al mundo un canto a la vida y a sus placeres sencillos”, añadió Cowper.

Actores

La película cuenta con un sólido elenco actoral. Por una parte, la actriz Nashla Bogaert, que consolida su carrera en la industria del entretenimiento con numerosos logros en la televisión y el cine con largometrajes como Hotel Coppelia, No es lo que parece, Colao, Reinbou o Todas las Mujeres son iguales, reencarnará a María. Jackson Rathbone, actor y músico​ estadounidense. Muy conocido comercialmente por la saga *Crepúsculo (‘Twilight’), y The Last Airbender, será David.

La española Clara Lago, que logró la popularidad gracias a largometrajes como Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes, Al Final del Túnel, Órbita 9, en el thriller de acción estadounidense “El Pasajero”, y también en series de televisión como Compañeros, Hospital Central o Los Hombres De Paco, también participará en el filme con el papel de Rachel.

El artista polifacético, Héctor Aníbal recrea a Alex en el filme. Con una importante trayectoria en el cine, ha participado en películas como The Lost City, coprotagonizada por Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, y Channing Tatum. También en Shotgun Wedding, película de Jennifer López y Josh Duhamel. Flor de Azúcar, el Hombre que cuida o Rubirosa, completan parte de su trayectoria actoral en la gran pantalla.