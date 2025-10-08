La capital dominicana se prepara para recibir a miles de mujeres que, con un mismo sentir, se darán cita en el Auditorio Cielos Abiertos los días 31 de octubre y 1 de noviembre para vivir la experiencia de Entre Amigas 2025, esta vez bajo el tema “RUGE”.

Dirigido por la pastora Laura Cárdenes, Entre Amigas se ha convertido en un espacio donde la fe y la esperanza se encuentran para sanar heridas, restaurar corazones y encender un fuego que trasciende más allá de las paredes de un auditorio.

El montaje de este año promete superar lo visto en ediciones anteriores. Música en vivo, danza, un espectáculo de luces y testimonios de impacto se combinan con la enseñanza, en un ambiente que mezcla lo espiritual con lo artístico.

La conferencia tendrá como invitadas a pastoras internacionales Julissa García, desde Atlanta Georgia; la apóstol Dagmara Domínguez, desde Miami; Vanessa Gracia, Sofía Bocache y Glory Martínez.

Todas ellas se unirán en un mismo espíritu para sembrar vida, propósito y fe en cada mujer que asista, complementando la visión que Dios ha depositado en el corazón Laura Cárdenes.

El ambiente espiritual se elevará con un despliegue artístico de alto nivel.

La adoración estará a cargo de la reconocida agrupación dominicana World Worship, y desde Brasil, el cantante Arthur Callazans, quienes con su talento y unción encenderá la alabanza.

“La idea es que cada mujer viva una experiencia con Jesús, que su espíritu sea edificado, pero que también disfrute de una producción de excelencia”, afirma su fundadora Laura Cardenes.

En este evento, desde jóvenes hasta mujeres adultas, todas encuentran un espacio para detenerse, escuchar y volver a levantarse. Muchas viajan desde distintas provincias del país y el extranjero para ser parte de lo que ya consideran una cita anual.

Entre Amigas 2025, no es solo un evento en la agenda cristiana, es un recordatorio de que cuando la mujer se une en oración y propósito, su rugido se convierte en esperanza para toda una nación.

Las boletas ya están disponibles en las categorías VIP, Special Guest y General. Pueden adquirirse directamente en las oficinas del Ministerios Cielos Abiertos, así como a través de la boletería digital en: www.entreamigas.org.