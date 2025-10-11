Rumba y Calle Fest: primer festival que recorrerá las provincias

  • Hoy
Rumba y Calle Fest: primer festival que recorrerá las provincias

La República Dominicana se prepara para vivir un acontecimiento histórico con la llegada del Rumba y Calle Fest, el primer festival que recorrerá las provincias del país llevando el poder del movimiento urbano directamente a su gente.

La gira comenzará el 31 de octubre de 2025 en Yamasá y se extenderá durante todo el mes de noviembre, con el propósito de transformar el entretenimiento fuera de la capital.

Este festival representa una propuesta inédita en el país: una producción de nivel internacional que ofrece oportunidades reales a artistas locales que habitualmente no tienen acceso a escenarios profesionales. En un contexto donde los grandes espectáculos suelen estar reservados para figuras internacionales, Rumba y Calle Fest surge como una alternativa auténtica para el desarrollo del talento dominicano, llevando cultura, música y esperanza a cada rincón del territorio nacional.

Un cartel explosivo y una producción sin precedentes
La primera edición del festival contará con un destacado elenco encabezado por El Mayor Clásico, La Perversa, Lil Naay, La Baby, Jezzy El Chef y Joyzyzz, junto a los reconocidos DJs Puyalo Pantera y DJ Víctor. Además, en cada parada del recorrido se sumarán invitados sorpresa, garantizando una experiencia distinta y vibrante en cada provincia.

La producción ha confirmado que los artistas presentarán espectáculos completamente nuevos, con bandas en vivo, invitados especiales y performances exclusivos diseñados especialmente para este evento. Cada presentación ofrecerá un show de alto impacto visual y sonoro, con tecnología de última generación y una puesta en escena al nivel de los grandes festivales internacionales.

Una gira histórica que llega donde nunca antes había llegado un festival
Rumba y Calle Fest marcará un antes y un después en los conciertos urbanos de República Dominicana, llevando entretenimiento de calidad a las regiones menos atendidas y celebrando el talento que nace desde cada rincón del país.

La iniciativa busca acercar la música al pueblo, reconociendo la importancia cultural del género urbano y su capacidad para unir comunidades a través del ritmo y la energía de la calle.

La producción general está a cargo de Mapa Negro S.R.L. y la empresa internacional 7th Stage, reconocida por su innovación, altos estándares de excelencia y amplia trayectoria en eventos de gran formato.

Rutas y fechas oficiales del tour
Los conciertos iniciarán a las 7:00 p.m. y recorrerán seis provincias del país con un despliegue artístico y técnico sin precedentes fuera de la capital:

•   viernes 31 de octubre: Yamasá
•   sábado 1 de noviembre: Cotuí
•   viernes 14 de noviembre: Haina
•   sábado 15 de noviembre: Hato Mayor
•   viernes 21 de noviembre: Higüey
•   sábado 22 de noviembre: Verón

Cada parada contará con seguridad reforzada, sonido profesional, iluminación creativa y una producción escénica de primer nivel, garantizando una experiencia segura, vibrante y memorable para todos los asistentes.

Las entradas para el Rumba y Calle Fest 2025 ya están a la venta en www.boletosexpress.com

Parejas famosas caminan agarradas de Dios junto a su arte
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Rumba y Calle Fest: primer festival que recorrerá las provincias
Rumba y Calle Fest: primer festival que recorrerá las provincias
11 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

Un país muy especial

Un país muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo