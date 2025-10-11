Rumba y Calle Fest: primer festival que recorrerá las provincias

La República Dominicana se prepara para vivir un acontecimiento histórico con la llegada del Rumba y Calle Fest, el primer festival que recorrerá las provincias del país llevando el poder del movimiento urbano directamente a su gente.

La gira comenzará el 31 de octubre de 2025 en Yamasá y se extenderá durante todo el mes de noviembre, con el propósito de transformar el entretenimiento fuera de la capital.

Este festival representa una propuesta inédita en el país: una producción de nivel internacional que ofrece oportunidades reales a artistas locales que habitualmente no tienen acceso a escenarios profesionales. En un contexto donde los grandes espectáculos suelen estar reservados para figuras internacionales, Rumba y Calle Fest surge como una alternativa auténtica para el desarrollo del talento dominicano, llevando cultura, música y esperanza a cada rincón del territorio nacional.

Un cartel explosivo y una producción sin precedentes

La primera edición del festival contará con un destacado elenco encabezado por El Mayor Clásico, La Perversa, Lil Naay, La Baby, Jezzy El Chef y Joyzyzz, junto a los reconocidos DJs Puyalo Pantera y DJ Víctor. Además, en cada parada del recorrido se sumarán invitados sorpresa, garantizando una experiencia distinta y vibrante en cada provincia.

La producción ha confirmado que los artistas presentarán espectáculos completamente nuevos, con bandas en vivo, invitados especiales y performances exclusivos diseñados especialmente para este evento. Cada presentación ofrecerá un show de alto impacto visual y sonoro, con tecnología de última generación y una puesta en escena al nivel de los grandes festivales internacionales.

Una gira histórica que llega donde nunca antes había llegado un festival

Rumba y Calle Fest marcará un antes y un después en los conciertos urbanos de República Dominicana, llevando entretenimiento de calidad a las regiones menos atendidas y celebrando el talento que nace desde cada rincón del país.

La iniciativa busca acercar la música al pueblo, reconociendo la importancia cultural del género urbano y su capacidad para unir comunidades a través del ritmo y la energía de la calle.

La producción general está a cargo de Mapa Negro S.R.L. y la empresa internacional 7th Stage, reconocida por su innovación, altos estándares de excelencia y amplia trayectoria en eventos de gran formato.

Rutas y fechas oficiales del tour

Los conciertos iniciarán a las 7:00 p.m. y recorrerán seis provincias del país con un despliegue artístico y técnico sin precedentes fuera de la capital:

• viernes 31 de octubre: Yamasá • sábado 1 de noviembre: Cotuí • viernes 14 de noviembre: Haina • sábado 15 de noviembre: Hato Mayor • viernes 21 de noviembre: Higüey • sábado 22 de noviembre: Verón

Cada parada contará con seguridad reforzada, sonido profesional, iluminación creativa y una producción escénica de primer nivel, garantizando una experiencia segura, vibrante y memorable para todos los asistentes.

Las entradas para el Rumba y Calle Fest 2025 ya están a la venta en www.boletosexpress.com