¡Rumbo a los 1,000 debutantes en Grandes Ligas!

  • Hector Gomez
¡Rumbo a los 1,000 debutantes en Grandes Ligas!

Historia, evolución y premios conquistados por los dominicanos

Desde el debut de Osvaldo Virgil el 23 de septiembre de 1956 con los Gigantes de Nueva York, los jugadores dominicanos han marcado un hito histórico en las Grandes Ligas, no solo en términos cuantitativos, sino, en lo que respecta al talento, la calidad y una presencia destacada en las distintas épocas en que han visto acción en Las Mayores.

Posterior al debut de Virgil, tardaron dos años más hasta que otro criollo debutara en Las Mayores.
Luego del debut de Virgil pasaron dos años para que otro criollo debutara. El “Panqué de Haina” Felipe Alou debutó el 8 de junio de 1958 con los Gigantes de San Francisco.

El primer lanzador dominicano en debutar en Las Mayores fue Rudy Hernández, el 3 de julio de 1960, con los Senadores de Washington, en la Liga Americana.

Juan Marichal debutó 16 días después de Hernández, el 19 de julio de 1960, lanzando blanqueada de un hit.

En los 50 solo debutaron, como hemos visto, dos jugadores: “El Orégano” Osvaldo Virgil y el “Panqué de Haina” Felipe Rojas Alou.

Desglose por décadas

Veamos el desglose, por décadas, de los criollos que han debutado en las Grandes Ligas:

Premios conquistados por los dominicanos en Grandes Ligas

NOVATO DEL AÑO

AÑO liga jugador equipo
1979 LA AlfredoGriffin Toronto
1994 LN RaúlMondesí Dodgers
2000 LN RafaelFurcal Atlanta
2001 LN AlbertPujols San Luis
2003 LA AngelBerroa KansasCity
2006 LN HanleyRamírez Marlins
2010 LA Neftalí Féliz Texas
2022 LA Julio Rodríguez Seattle
2024 LA Luis Gil Yankees

CY YOUNG AÑO LIGA LANZADOR EQUIPO

1997 LN PedroMartínez Montreal
1999 LA PedroMartínez Boston
2000 LA PedroMartínez Boston
2005 LA BartoloColón Anaheim
2022 LN SandyAlcántara Marlins

Puedes leer: Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Los lanzadores siguen siendo la mayoría

Del total de 954 jugadores dominicanos que han debutado en las Grandes Ligas, los lanzadores representan el 50.8 por ciento, un total de 485 lanzadores criollos han visto acción en Las Mayores. Esta tendencia se ha puesto en evidencia históricamente.

Desglose por posición posición total

Pitchers: 485 (50.9%)
Jardineros: 195 (20.4%)
Paracortos: 107 (11.2%)
Intermedistas: 69 (7.1%)
Antesalistas: 50 (5.3%)
Receptores: 35 (3.7%)
Inicialistas: 12 (1.3%)
Designado 1 (0.1%)
TOTAL 954

Hector Gomez

Hector Gomez

Periodista y editor deportivo con más de 20 años años de experiencia en prensa radial, escrita y televisiva, bilingüe, especialista en estadísticas de béisbol y con reconocimiento nacional e internacional.

Publicaciones Relacionadas

¡Rumbo a los 1,000 debutantes en Grandes Ligas!
¡Rumbo a los 1,000 debutantes en Grandes Ligas!
11 agosto, 2025
Jen Pawol rompe la barrera de género como la primera umpire en un juego de temporada regular
Jen Pawol rompe la barrera de género como la primera umpire en un juego de temporada regular
9 agosto, 2025
Jen Pawol: la umpire que hará historia al debutar en las Grandes Ligas
Jen Pawol: la umpire que hará historia al debutar en las Grandes Ligas
8 agosto, 2025
¿Cuáles son los equipos más calientes de la MLB ahora mismo? 
¿Cuáles son los equipos más calientes de la MLB ahora mismo? 
5 agosto, 2025
¿Cuándo volverá Aaron Judge a los Yankees de New York?
¿Cuándo volverá Aaron Judge a los Yankees de New York?
5 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Finanzas personales fáciles: 4 consejos para mejorar tu economía hoy

Finanzas personales fáciles: 4 consejos para mejorar tu economía hoy

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo