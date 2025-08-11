¡Rumbo a los 1,000 debutantes en Grandes Ligas!

Historia, evolución y premios conquistados por los dominicanos

Desde el debut de Osvaldo Virgil el 23 de septiembre de 1956 con los Gigantes de Nueva York, los jugadores dominicanos han marcado un hito histórico en las Grandes Ligas, no solo en términos cuantitativos, sino, en lo que respecta al talento, la calidad y una presencia destacada en las distintas épocas en que han visto acción en Las Mayores.

Posterior al debut de Virgil, tardaron dos años más hasta que otro criollo debutara en Las Mayores.

Luego del debut de Virgil pasaron dos años para que otro criollo debutara. El “Panqué de Haina” Felipe Alou debutó el 8 de junio de 1958 con los Gigantes de San Francisco.

El primer lanzador dominicano en debutar en Las Mayores fue Rudy Hernández, el 3 de julio de 1960, con los Senadores de Washington, en la Liga Americana.

Juan Marichal debutó 16 días después de Hernández, el 19 de julio de 1960, lanzando blanqueada de un hit.

En los 50 solo debutaron, como hemos visto, dos jugadores: “El Orégano” Osvaldo Virgil y el “Panqué de Haina” Felipe Rojas Alou.

Desglose por décadas

Veamos el desglose, por décadas, de los criollos que han debutado en las Grandes Ligas:

Premios conquistados por los dominicanos en Grandes Ligas

NOVATO DEL AÑO

AÑO liga jugador equipo

1979 LA AlfredoGriffin Toronto

1994 LN RaúlMondesí Dodgers

2000 LN RafaelFurcal Atlanta

2001 LN AlbertPujols San Luis

2003 LA AngelBerroa KansasCity

2006 LN HanleyRamírez Marlins

2010 LA Neftalí Féliz Texas

2022 LA Julio Rodríguez Seattle

2024 LA Luis Gil Yankees

CY YOUNG AÑO LIGA LANZADOR EQUIPO

1997 LN PedroMartínez Montreal

1999 LA PedroMartínez Boston

2000 LA PedroMartínez Boston

2005 LA BartoloColón Anaheim

2022 LN SandyAlcántara Marlins

Los lanzadores siguen siendo la mayoría

Del total de 954 jugadores dominicanos que han debutado en las Grandes Ligas, los lanzadores representan el 50.8 por ciento, un total de 485 lanzadores criollos han visto acción en Las Mayores. Esta tendencia se ha puesto en evidencia históricamente.

Desglose por posición posición total

Pitchers: 485 (50.9%)

Jardineros: 195 (20.4%)

Paracortos: 107 (11.2%)

Intermedistas: 69 (7.1%)

Antesalistas: 50 (5.3%)

Receptores: 35 (3.7%)

Inicialistas: 12 (1.3%)

Designado 1 (0.1%)

TOTAL 954