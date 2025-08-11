¡Rumbo a los 1,000 debutantes en Grandes Ligas!

Historia, evolución y premios conquistados por los dominicanos
Desde el debut de Osvaldo Virgil el 23 de septiembre de 1956 con los Gigantes de Nueva York, los jugadores dominicanos han marcado un hito histórico en las Grandes Ligas, no solo en términos cuantitativos, sino, en lo que respecta al talento, la calidad y una presencia destacada en las distintas épocas en que han visto acción en Las Mayores.
Posterior al debut de Virgil, tardaron dos años más hasta que otro criollo debutara en Las Mayores.
Luego del debut de Virgil pasaron dos años para que otro criollo debutara. El “Panqué de Haina” Felipe Alou debutó el 8 de junio de 1958 con los Gigantes de San Francisco.
El primer lanzador dominicano en debutar en Las Mayores fue Rudy Hernández, el 3 de julio de 1960, con los Senadores de Washington, en la Liga Americana.
Juan Marichal debutó 16 días después de Hernández, el 19 de julio de 1960, lanzando blanqueada de un hit.
En los 50 solo debutaron, como hemos visto, dos jugadores: “El Orégano” Osvaldo Virgil y el “Panqué de Haina” Felipe Rojas Alou.
Desglose por décadas
Veamos el desglose, por décadas, de los criollos que han debutado en las Grandes Ligas:
Premios conquistados por los dominicanos en Grandes Ligas
NOVATO DEL AÑO
AÑO liga jugador equipo
1979 LA AlfredoGriffin Toronto
1994 LN RaúlMondesí Dodgers
2000 LN RafaelFurcal Atlanta
2001 LN AlbertPujols San Luis
2003 LA AngelBerroa KansasCity
2006 LN HanleyRamírez Marlins
2010 LA Neftalí Féliz Texas
2022 LA Julio Rodríguez Seattle
2024 LA Luis Gil Yankees
CY YOUNG AÑO LIGA LANZADOR EQUIPO
1997 LN PedroMartínez Montreal
1999 LA PedroMartínez Boston
2000 LA PedroMartínez Boston
2005 LA BartoloColón Anaheim
2022 LN SandyAlcántara Marlins
Los lanzadores siguen siendo la mayoría
Del total de 954 jugadores dominicanos que han debutado en las Grandes Ligas, los lanzadores representan el 50.8 por ciento, un total de 485 lanzadores criollos han visto acción en Las Mayores. Esta tendencia se ha puesto en evidencia históricamente.
Desglose por posición posición total
Pitchers: 485 (50.9%)
Jardineros: 195 (20.4%)
Paracortos: 107 (11.2%)
Intermedistas: 69 (7.1%)
Antesalistas: 50 (5.3%)
Receptores: 35 (3.7%)
Inicialistas: 12 (1.3%)
Designado 1 (0.1%)
TOTAL 954