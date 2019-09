Rusia critica el armamentismo

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, arremetió en la ONU contra “Occidente” por tratar de modificar las leyes internacionales en su favor e instó a EE.UU. a unirse a la moratoria de misiles de mediano y corto alcance, cuestión sobre la que presentará una resolución que fortalezca el control de armas.

En su intervención en la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, Labrov también se refirió al conflicto con Irán al pedir una solución a la situación en el Golfo Pérsico a través del diálogo y sin acusaciones infundadas, dijo.

“Las tensiones en el Golfo Pérsico se alimentan artificialmente. Hacemos un llamado para superar las diferencias existentes a través del diálogo, sin acusaciones infundadas. Nuestra contribución es el concepto revisado ruso de seguridad colectiva en la región presentado este verano”, dijo Lavrov en su discurso.

El dirigente ruso empezó recordando que si bien la ONU “ha salvado” al planeta de una “tercera guerra mundial”, debería volver a sus principios fundacionales tras la caída del muro de Berlín si no quiere sucumbir al intento de Occidente de evitar un mundo “policéntrico”, con normas internacionales modificadas para defender solo sus intereses. Sobre el tratado sobre armas ofensivas estratégicas, Lavrov señaló que la reacción inicial de los Estados Unidos a la propuesta rusa de extender el Tratado de Armas Ofensivas Estratégicas (START) y unirse a la moratoria sobre la no implementación de misiles de mediano y corto alcance no fue nada positiva.

“El presidente Putin anunció una decisión de no desplegar misiles terrestres de mediano y corto alcance en Europa u otras regiones, siempre y cuando los estadounidenses se abstengan de hacerlo. Instamos a Estados Unidos y la OTAN a unirse a esa moratoria”, explicó.

También propuso a Washington que inicie negociaciones para extender el tratado START. “Rusia y China están a favor de acordar un documento legalmente vinculante sobre la prevención de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. Pero la reacción de Estados Unidos y sus aliados no ha sido alentador hasta ahora ”, remarcó.

En este contexto, el ministro ruso anunció que Rusia presentaría a la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución sobre el fortalecimiento del sistema de control de armas. Sobre la situación en el golfo Pérsico, Lavrov culpó a EEUU de la crisis.