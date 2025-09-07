Rusia escala sus ataques con un récord de drones que alcanzan la sede del Gobierno en Kiev

Rusia marca un nuevo récord de drones contra Ucrania y ataca la sede del Gobierno en Kiev. EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Berlín (EFE).- Rusia escaló este domingo la guerra en Ucrania con un nuevo récord de drones lanzados contra varias regiones y ciudades el país, incluida la capital, donde fallecieron al menos dos personas, entre ellas un recien nacido, y fue alcanzado por primera vez la sede del Gobierno ucraniano, en lo que Kiev ve como una nueva demostración de que Moscú no tiene ninguna intención negociar la paz.

El ataque nocturno es el más grave desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, no por las consecuencias en vidas humanas y daños, sino por el número sin precedentes de drones lanzados sobre Ucrania en 1.292 días de conflicto armado y por el hecho de que, por primera vez, un bombardeo ruso alcanzó un edificio gubernamental y no cualquiera, sino la sede del Gabinete de Ministros.

El ataque alcanza la principal sede gubernamental

Según indicó en su cuenta de Facebook la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en particular el techo y los pisos superiores de la sede del Gobierno quedaron afectados por el bombardeo ruso nocturno.

En fotografías difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) se podía ver un incendio en las dos últimas plantas y salir humo de las ventanas rotas.

Edificio alcanzado por un dron ruso en Kiev durante la peor ofensiva de Rusia con ese tipo de artefactos en Ucrania.

«Por primera vez desde el inicio de la guerra a gran escala, Rusia dañó el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev. Solo esto ya representa una grave escalada», escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en la red social X.

De momento se desconoce si el edificio fue atacado deliberadamente o si resultó dañado por fragmentos de drones o misiles derribados por las defensas antiaéreas ucranianas, pero fuentes anónimas citadas por el diario ‘Ukrainska Pravda’ hablan de un bombardeo directo planificado.

Sibiga también confirmó que fue «la primera vez» que Rusia atacó Ucrania con tantos drones.

Nuevo récord de drones

Según las Fuerza Aéreas ucranianas, Rusia lanzó en su ataque combinado 810 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diverso tipo desde Rusia y la ocupada península ucraniana de Crimea, más que el anterior récord de 741 que se registró el pasado 9 de julio, además de 9 misiles de crucero y 4 balísticos.

En lo que va de mes, Rusia ha lanzado así más de 2.100 drones y más de 60 misiles contra Ucrania.

El principal objetivo del ataque fue la capital, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste).

Rusia marca un nuevo récord de drones contra Ucrania y ataca la sede del Gobierno en Kiev. EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, dos personas fallecieron en el ataque, una mujer joven y su hijo de dos meses.

El jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, había indicado a mitad de la jornada en Telegram que el número de fallecidos en la capital había aumentado a tres, pero posteriormente rectificó su información en un nuevo mensaje.

Klitchkó advirtió que la operación de búsqueda y rescate continúa en el edificio de nueve plantas más dañado en el distrito de Sviatoshin, «donde aún puede haber personas bajo los escombros».

Otras 20 personas resultaron heridas, siete de ellas se encuentran hospitalizadas, incluida una mujer embarazada.

En otras zonas del país hubo sobre todo heridos -32 en total según el diario Kyiv Independent- y daños a infraestructuras.

Un ataque en medio de esfuerzos diplomáticos

El bombardeo se produjo en medio de los esfuerzos del presidente de EE.UU., Donald Trump, por sentar a la mesa de negociación al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y al jefe del Kremlin, Vladímir Putin,

También se produce después de que 26 países se hayan comprometido esta semana en París a proporcionar garantías de seguridad a Kiev una vez haya un alto el fuego o un acuerdo de paz, incluidos una misión internacional de tropas y el fortalecimiento del Ejército ucraniano y de su defensa antiaérea.

Putin, sin embargo, ya ha manifestado que no cree que sea posible un acuerdo de paz con una contraparte que considera ilegítima por haber vencido, según él, el mandato presidencial de Zelenski incluso bajo la ley marcial, y además ha dejado claro que quiere una paz bajo su dictado.

Llamamiento a nuevas sanciones y garantías

El mandatario ucraniano subrayó este domingo tras el ataque que los «asesinatos, ahora, cuando la verdadera diplomacia podría haberse iniciado hace tiempo, son un crimen consciente y un alargamiento de la guerra».

Zelenski pidió a Trump que por fin aplique nuevas sanciones a Rusia, porque éste ha amenazado en varias ocasiones con más medidas de castigo si Putin no accede a dialogar y continúa con los bombardeos, pero no ha dado aún el paso. Ucrania pide sobre todo más restricciones al petróleo y gas rusos.

Además, llamó a los otros socios a implementar «todo» lo acordado en la cita de los 35 países de la Coalición de Voluntarios en la capital francesa, lo que incluye, en su opinión, aplicar ahora y no a posteriori las garantías de seguridad y el fortalecimiento de la defensa antiaérea ucraniana.

Rusia derriba 69 drones ucranianos

La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 69 drones ucranianos sobre nueve regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Desde la pasada medianoche hasta las 06:30 hora de Moscú (GMT+3) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 69 drones de ala fija ucranianos», se afirma en el parte castrense.

Rusia escala sus ataques con un récord de drones que alcanzan la sede del Gobierno en Kiev. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

El número de drones abatidos en ese lapso duplicó el de la noche anterior, cuando fueron derribados 34 aparatos no tripulados.

Según el mando militar ruso, el grueso de los ataques aéreos fue frustrado sobre las regiones de Krasnodar, Vorónezh y Belgorod, todas ellas vecinas de Ucrania, donde fueron destruidos 21, 13 y 10 drones, respectivamente.

Los aparatos restantes fueron derribados sobre las regiones de Astracán (7), Volgogrado (6), Rostov (3), Briansk (2), Kursk (1) y Riazán (1).

«El Kremlin se burla de la diplomacia», dice Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este domingo que Rusia «se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente», tras una noche de ataques rusos a Ucrania sin precedentes.

«Anoche, Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania, dirigidos tanto a edificios gubernamentales como a viviendas civiles. Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente», dijo la mandataria europea a través de redes sociales.

Por otra parte, Von der Leyen insisitó en que «Europa apoya y seguirá apoyando plenamente a Ucrania», y que siguen «reforzando las fuerzas armadas de Ucrania, creando garantías de seguridad duraderas y endureciendo las sanciones para aumentar la presión sobre Rusia».

«Hay que poner fin a a la matanza»

«Hay que poner fin a la matanza», concluyó en su mensaje.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, también condenó los ataques y llamó a responder a la escalada de Rusia «con la determinación de Europa», ya que «solo la presión y la unidad pueden acercar el fin de esta guerra».

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este domingo que el Rusia se está «atrincherando cada vez más en la lógica de la guerra y del terror» tras el ataque masivo y sin precedentes contra Ucrania, que alcanzó por primera vez la sede del Gobierno en Kiev.

Rusia «se está atrincherando cada vez más en la lógica de la guerra y el terror», afirmó en un mensaje en sus redes sociales el jefe de Estado francés, al constatar que Moscú volvió a lanzar la pasada noche cientos de drones y una docena de misiles sobre Ucrania, «atacando indiscriminadamente, incluso zonas residenciales y la sede del gobierno».

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado también su firme condena al ataque con drones de Rusia contra varias regiones y ciudades de Ucrania, incluida la capital, donde han fallecido al menos tres personas y ha sido alcanzada por primera vez la sede del Gobierno ucraniano.

«Condeno con firmeza el ataque aéreo de Rusia a Ucrania con más de 800 drones y 13 misiles, que vuelven a causar muertes de civiles, niños incluidos, y han dañado la sede central del gobierno en Kiev. Mi solidaridad con los familiares, el gobierno y el pueblo de Ucrania», ha escrito Albares en su cuenta de la red social X.

El pasado viernes una delegación de la Unión Europea (UE) viajó a EE.UU. para negociar con la administración del presidente Donald Trump posibles nuevas sanciones coordinadas a Rusia, según reveló desde la ciudad ucraniana de Úzhgorod el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mientras los europeos ya preparan su decimonoveno paquete de sanciones contra el Kremlin.

