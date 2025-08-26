Rusia multa a Google y Wikipedia con 86.000 y 75.000 dólares por violar leyes locales

Un tribunal ruso impuso este martes multas de 7 millones de rublos (unos 86.000 dólares o 74.000 euros) y 6 millones de rublos (cerca de 75.000 dólares y de 64.000 euros) a Google y Wikipedia, respectivamente, por violar las leyes locales.

Según la sentencia, citada por el canal de Telegram de los Juzgados rusos, ambas compañías fueron declaradas culpables de operar sin registrarse ante las autoridades locales ni abrir una sucursal en Rusia.

Puede leer: Trump se defiende: «No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común»

No es la primera vez que la Justicia rusa multa a Google y Wikipedia, que anteriormente recibían ese castigo por no eliminar contenidos prohibidos en este país.

Según Roskomnadzor, el regulador ruso de las comunicaciones, en la actualidad unas 600 empresas extranjeras residentes en Rusia cumplen con las exigencias de las leyes rusas de guardar sus datos en servidores rusos.

Las empresas o servicios que se nieguen a cumplir este requerimiento podrían correr el mismo destino de la red social LinkedIn, bloqueada en 2016 a solicitud de Roskomnadzor.

Recientemente, Rusia limitó además las llamadas por los servicios de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp para contrarrestar el creciente número de estafas llevadas a cabo por esa vía.