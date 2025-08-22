Rutas alternas ante cambios de tránsito desde este domingo

Avenidas Máximo Gómez con Jhon F. Kennedy, Distrito Nacional. en horas picos de la mañana y de la tarde. Elieser Tapia.

El Gabinete de Transporte informó que este domingo dará inicio a la Fase IV del programa de restricción de giros a la izquierda, como parte de la Estrategia Integral de Gestión del Tránsito “RD Se Mueve”, la nueva etapa impactará directamente los corredores de la avenida John F. Kennedy y la avenida 27 de Febrero, iniciando con la optimización de la intersección semafórica Máximo Gómez – John F. Kennedy, que pasará de cuatro a tres fases de operación.

Este ajuste implica la restricción de los giros a la izquierda en la avenida John F. Kennedy hacia el sur por la Máximo Gómez (Este–Sur) y en la avenida John F. Kennedy hacia el norte por la Máximo Gómez (Oeste–Norte), lo que permitirá una mayor fluidez en la circulación.

Para el giro restringido en la John F. Kennedy hacia el sur por la Máximo Gómez, los conductores podrán tomar la avenida San Martín y girar a la izquierda en la avenida Máximo Gómez, o bien utilizar la calle Paseo de los Aviadores para incorporarse a San Martín y desde allí conectar con Máximo Gómez hacia el sur.

En cuanto a la restricción en la John F. Kennedy hacia el norte por la Máximo Gómez, la ruta alterna consiste en continuar hacia el este, girar a la derecha en la calle Paseo de los Ferreteros, luego en la calle Mayor Valverde y, finalmente, acceder a la avenida Máximo Gómez en dirección norte.

Tras un período de dos semanas de sensibilización y orientación a los conductores, ya se está fiscalizando en las intersecciones de las avenidas Lope de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, Abraham Lincoln y Máximo Gómez reforzando así el cumplimiento de la medida y garantizando su efectividad en la reducción de la congestión.

Asimismo, se destacó que las rutas estarán disponibles en plataformas de tráfico como WAZE, y se reiteró que estas medidas se implementan de manera gradual y planificada, con el compromiso de mejorar la movilidad, garantizar la seguridad vial y facilitar la adaptación de los ciudadanos.

Durante las tres primeras fases ya se ha reorganizado el flujo vehicular en 13 intersecciones en avenidas estratégicas como Lope de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill y Máximo Gómez, donde se han registrado mejoras de más de un 30% en los tiempos de recorrido, evidenciando el impacto positivo de estas medidas.

