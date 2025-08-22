Descubre 7 rutas de senderismo que transformarán tu forma de viajar

El concepto de slow travel (o viajar sin prisas) adquiere un significado completamente nuevo cuando tu único medio de transporte son tus propios pies. Una ruta que se podría hacer en minutos o horas se convierte en un viaje de varios días en el que puedes conectar con tu propia fuerza, tanto física como mental (además, las vistas son espectaculares).

Si este tipo de viaje te llama la atención, pero todavía no tienes mucha experiencia, Tripadivisor recomienda estas rutas de senderismo ideales para principiantes que no requieren acampadas prolongadas ni meses de entrenamiento físico.

El Camino de Santiago, España

Senderismo por el Camino de Santiago.

Imagen: El Camino de Santiago/Tripadvisor

El Camino de Santiago es una red de rutas, algunas de las cuales comienzan en Francia o Portugal, que conducen a la ciudad de Santiago de Compostela. Aunque la longitud de las rutas varía, yo me decanté por el clásico Camino Francés. Esta ruta comienza en Francia y atraviesa seis regiones diferentes del norte de España a lo largo de aproximadamente un mes de caminata. En este tiempo, crucé los Pirineos, caminé por viñedos centenarios y atravesé kilómetros de campos de trigo antes de llegar a los bosques cubiertos de musgo de Galicia, donde se encuentra Santiago.

Dificultad: Aunque, algunos días, el desnivel era difícil, sobre todo para alguien como yo, que vivo en la llana Florida, el Camino Francés es adecuado para los excursionistas que pueden caminar unos 19 km al día.

Cuándo ir: El calor del verano puede ser intenso y el clima primaveral es impredecible, por lo que la mayoría de los viajeros recorren los senderos en mayo y septiembre.

Tres cosas que no te puedes perder:

La Fuente del Vino de las Bodegas Irache ofrece una cantidad limitada de vino gratis cada día, por lo que recomiendo llegar por la mañana antes de que se agote. La herrería situada justo antes de la Fuente fue uno de los lugares de venta de recuerdos más singulares que encontré en el camino.

Pasa la noche en el Albergue San Miguel en el Hospital de Órbigo, de cuyas paredes cuelgan las obras pictóricas que han hecho otros peregrinos. Puedes pedir un lienzo y pinturas para añadir tu propia obra a la colección.

Muchas de las tiendas, hostales, restaurantes y lugares emblemáticos a lo largo de la ruta ofrecen sellos para la Credencial, una especie de pasaporte que registra tu recorrido. Funciona como los Pokémon, es decir, debes recoger tantos como puedas.

Consejo: Si no tienes tiempo para recorrer todo el Camino Francés, empieza desde una gran ciudad más cercana a Santiago, como León o Burgos. Si caminas un mínimo de 100 km, obtendrás tu certificado de finalización.

El Kumano Kodo, Japón

Senderismo por el Kumano Kodo. Imagen: Adventure X 2/Tripadvisor

El Kumano Kodo es una red de cinco senderos que recorren la exuberante península de Kii, en Japón. La ruta Nakahechi, también conocida como la Ruta Imperial, es una opción muy popular que cuenta con la mayor infraestructura y se tarda entre cuatro y cinco días en completarla. En ella se pueden contemplar bosques montañosos, huertos de yuzu, plantaciones de té y los santuarios de Kumano, decorados con gran detalle. Además, la mayoría de los alojamientos a lo largo de esta ruta son casas de familias locales.

Nivel de dificultad: Si puedes seguir el ritmo de las clases de fitness en grupo de forma regular, este es un buen reto para ti. Con una extensión de 70 km, es una ruta más corta que la mayoría de las peregrinaciones, pero el sendero es más intenso, ya que cuenta con empinadas subidas y bajadas diarias.

Cuándo ir: Puedes disfrutar de la temporada de cerezos en flor de Japón con una visita en marzo o abril, o admirar el espectacular follaje otoñal, si vas en octubre o noviembre. Aviso: Los excursionistas que vayan a principios de primavera pueden encontrar nieve en las cumbres más altas.

Tres cosas que no te puedes perder:

Después de un primer día agotador, Takahara (“Pueblo en la Niebla”) es un regalo para los ojos y una pausa para las piernas, gracias a las vistas de la cordillera de Hatenashi y el valle a menudo cubierto de niebla que se extiende a sus pies.

Zambúllete en el onsen Yunomine, uno de los más antiguos de Japón, rodeado de hostales históricos.

Para disfrutar de una experiencia tradicional, visita la popular casa de té Toganoki-jaya.

Consejo: Como únicas rutas de peregrinación declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Camino de Santiago y el Kumano Kodo se consideran rutas hermanas. Si completas ambas, se te considera un peregrino doble, un honor que viene acompañado de una insignia especial. Completa primero el Camino para poder participar en una ceremonia sagrada de tambores para peregrinos dobles en el gran santuario de Kumano Hongu Taisha.

La Via Francigena, de Inglaterra a Italia

El castillo de Aigle en Via Francigena.

Imagen: Steven T/Tripadvisor

La Via Francigena es larga, muy larga. Comienza en Canterbury, Inglaterra, y termina en Roma, abarcando unos 2000 km. El terreno mayoritariamente llano de Inglaterra da paso a pequeñas colinas en Francia, seguidas de empinadas subidas alpinas en Suiza e Italia. Para recorrer toda la ruta de una sola vez, necesitarás entre 90 y 100 días, pero la mayoría de la gente la recorre por tramos. El más popular es el de 400 km (unos 20 días), que pasa por la Toscana. Asegúrate de llevar suficiente protector solar y agua, ya que en esta zona de la campiña italiana hay muy poca o ninguna sombra.

Nivel de dificultad: Si has completado todo o parte del Camino de Santiago, te resultará parecido y es una buena continuación.

Cuándo ir: Planifica tu visita entre abril y junio o entre septiembre y noviembre, cuando el clima es óptimo y no hay tanto turismo como en verano (ni los precios de la temporada alta).

Tres cosas que no te puedes perder:

En la Toscana, todo gira en torno a las antiguas comunidades. Pasarás por varias de ellas, pero no te pierdas el pueblo medieval de Monteriggioni y la fortificación que lo rodea.

En Siena, visita la Piazza del Campo, donde cada año, en junio y julio, se celebran las famosas carreras de caballos del Palio, pero cuya emblemática arquitectura medieval la convierte en un lugar encantador durante todo el año.

La Fortezza di Radicofani se encuentra enclavada en un antiguo cráter volcánico y su museo Cassero es una parada obligatoria para conocer la tradición local y los hallazgos arqueológicos.

Consejo: ¿No quieres llevar todo tu equipaje a cuestas? Hay empresas como Bags-Free, que se encargan de transportar tus pertenencias personales de una ciudad a otra.

El Camino de peregrinación de Wexford-Pembrokeshire, Irlanda y Gales

Whitesands Bay en Gales.

Imagen: Inthewood/Tripadvisor

Esta ruta, conocida como el “Camino Celta”, combina carreteras rurales asfaltadas y senderos costeros por los acantilados. En total, caminarás unos 100 km en Irlanda, te subirás a un ferri para cruzar el mar de Irlanda y terminarás con 60 km de caminata en Gales. A lo largo del recorrido, que puede durar entre nueve y catorce días, podrás disfrutar de espectaculares paisajes costeros, densos bosques, casitas con techos de paja y aldeas de piedra.

Nivel de dificultad: Hay bastantes colinas empinadas, especialmente en la parte galesa, pero la ruta de senderismo no tiene ningún tramo muy intenso, por lo que es apta para cualquier persona con una forma física media.

Cuándo ir: En Irlanda y Gales se pueden experimentar las cuatro estaciones en un solo día, pero para tener más posibilidades de evitar la lluvia y las grandes aglomeraciones, planifica tu viaje para mayo, junio o septiembre.

Tres cosas que no te puedes perder:

Visita Harpur Eleven Coffee House para probar la especialidad local: la croqueta de Wexford, elaborada con un puré de patatas frito y especiado.

Haz uno de los tours diarios al castillo de Johnstown (también en Wexford), cuyos jardines amurallados cuentan con tres lagos y una familia de pavos reales que vive allí.

En Gales, haz una parada en Whitesands para pasar la tarde en la playa, donde encontrarás una cafetería y un servicio de alquiler de tablas de surf.

Consejo: Hay hostales y casas de huéspedes económicos a lo largo de toda la ruta, pero también hay algunos B&B fabulosos y pintorescos en los que alojarse, como el Cefn-y-Dre Country House Bed & Breakfast.

El Camino de Santa Margarita, Escocia

Un desvío a la abadía de Inchcolm.

Imagen: marklj l/Tripadvisor

Aunque esta peregrinación comienza en la ciudad de Edimburgo, rápidamente se adentra en la campiña escocesa. En ella pasarás por antiguos pueblos pesqueros, tierras de cultivo y playas de arena dorada, además de un volcán extinto. La caminata de casi 100 km concluye, después de aproximadamente una semana, en St. Andrews (donde se encuentra la universidad homónima y algunos campos de golf excelentes).

Nivel de dificultad: Si las colinas de San Francisco no te asustan, esta caminata es perfecta para ti. El desnivel es mínimo, pero el último día de la ruta incluye una subida empinada que a muchos les puede resultar difícil. Además, el sendero no está bien señalizado en algunas zonas, por lo que es posible que tengas que poner en marcha tus habilidades de orientación.

Cuándo ir: Planifica tu viaje para hacer senderismo durante los meses más secos de Escocia, mayo o junio; aun así, puede que te encuentres con algo de lluvia. Para evitar las aglomeraciones turísticas del verano, los meses de abril, septiembre y octubre también son buenas opciones.

Tres cosas que no te puedes perder:

Antes de irte, no olvides visitar el castillo de Edimburgo y entrar en la capilla de Santa Margarita para ver a la santa patrona de esta peregrinación.

Desvíate un poco del sendero y súbete al ferri para visitar la isla de Inchcolm y su histórica abadía. (La mayoría de los tours en ferri duran unas tres horas, lo que te deja mucho tiempo para avistar frailecillos desde el barco y explorar la isla).

El segundo día, pasarás por el castillo de Arberdour, del siglo XIII, cuyos jardines merecen que pares un momento para visitarlos.

Consejo: Si disfrutas de las vistas al mar, evita el camino interior y toma la ruta alternativa a St. Andrews conocida como St. Margaret’s Elbow (o el codo de Santa Margarita). Esta ruta se bifurca después de Earlsferry, siguiendo el sendero costero de Fife, lo que añade unos 37 km a tu recorrido, que son preciosos, pero bastante largos.

La Ruta de Jeju Olle, Corea del Sur

Senderismo por la Ruta de Jeju Olle.

Imagen: Maziyar Farbod/Tripadvisor

Con 21 rutas de senderismo interconectadas que rodean la isla de Jeju, además de seis rutas secundarias en otras islas cercanas, la Ruta de Jeju Olle es un recorrido combinado de 436 km. Cada ruta es diferente, desde senderos costeros con playas de arena y formaciones rocosas volcánicas hasta senderos que atraviesan tierras de cultivo y bosques alpinos. Aunque algunas rutas tienen un terreno escarpado y desigual o grandes subidas, la mayor parte del recorrido es relativamente llano, lo que lo hace accesible para los excursionistas con un nivel de forma física más bajo. La mayoría de la gente recorre un tramo al día (se necesitan unos 27 días para recorrerlos todos y dejar tiempo para descansar y explorar), pero puedes dividir la ruta como quieras en función de tu energía.

Nivel de dificultad: Si puedes pasar una semana entera paseando por una ciudad europea, puedes con esto.

Cuándo ir: Para disfrutar de temperaturas suaves y cielos mayormente despejados, planifica tu viaje entre abril y principios de junio o entre septiembre y noviembre.

Tres cosas que no te puedes perder:

Siente la refrescante bruma de la cascada Seogwipo Jeongbang, la única de toda Asia que cae directamente al mar.

Haz una parada en la sala de descanso de las buceadoras de Haenyeo para probar marisco recién pescado por las buceadoras locales.

Recarga energías con un café y unas impresionantes vistas al mar en Honeymoon House.

Consejo: Las aplicaciones como Naver son muy útiles para recorrer esta ruta, ya que otras aplicaciones de GPS y mapas pueden ser poco fiables. Otra opción popular es la aplicación Kakao, que utiliza líneas punteadas azules (a veces naranjas) para marcar las zonas accesibles para sillas de ruedas.

El Camino Inca, Perú

Senderistas en el Camino Inca.

Imagen: Cultural Peru/Tripadvisor

Puede que Machu Picchu sea la principal atracción de Perú, pero también disfrutarás mucho del recorrido para llegar hasta allí si eliges el Camino Inca. Este te llevará a través de bosques nubosos, pasando por ruinas incas que la mayoría de los viajeros se pierden, y subiendo a impresionantes picos montañosos. El recorrido solo puede hacerse con un operador turístico autorizado, como la empresa peruana Alpaca Expeditions, pero hay muchísimas opciones según el tiempo del que dispongas (desde dos hasta cinco días) y según lo dispuesto que estés a sacrificar comodidades. Solo asegúrate de reservar con mucha antelación, ya que los permisos para recorrer la ruta son limitados y se agotan rápidamente.

Nivel de dificultad: Es una excelente opción para quienes puedan comprometerse con un plan de entrenamiento, ya que la altitud añade todo un desafío a esta ruta.

Cuándo ir: La estación seca dura de mayo a septiembre, y te interesa que el cielo esté despejado para disfrutar de las mejores vistas de Machu Picchu. Dicho esto, esta época también es cuando hay más gente y los precios son más altos. Los meses de temporada media (abril y octubre) son una buena opción para evitar multitudes y las lluvias que puedes encontrarte son fáciles de sobrellevar.

Tres cosas que no te puedes perder:

De camino a Machu Picchu, varios yacimientos incas bien conservados dan la bienvenida a los excursionistas. Las ruinas de Runkurakay son particularmente impresionantes y ofrecen unas vistas espectaculares.

El Paso de la Mujer Muerta es el punto más alto de la ruta, con una altitud de unos 4200 metros, y ofrece unas vistas panorámicas impresionantes de los Andes peruanos.

Probablemente pasarás la noche en Aguas Calientes al final de la ruta. Durante tu estancia, no desperdicies la oportunidad de bañarte en las aguas termales, comprar recuerdos en los mercados de artesanía y contemplar las numerosas mariposas en el santuario local.

Consejo: Si no tienes experiencia en gran altitud, pasa unos días en Cusco para que tu cuerpo se aclimate antes de comenzar la caminata.

