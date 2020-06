Rutas seguras para pedalear

La temeridad de no pocos automovilistas, camioneros y choferes públicos, de viejo encasillados como imprudentes, más la flota inmensa de motociclistas enganchados a las entregas a domicilio, mantienen en niveles muy altos los riesgos para la integridad física de ciudadanos en las calles, montados o a pie, y para los propios infractores. La autoridad municipal del Distrito Nacional ha dado un buen paso, que debe extender, al trazar carriles exclusivos para usuarios de bicicletas por algunas vías céntricas, iniciativa para lograr que sea frecuente y libre de peligros el transitar con el medio de locomoción más saludable y amigable al ambiente.

Pero reducir las conductas atropellantes de algunas personas al volante o montadas en vehículos motorizados de dos ruedas requerirá de sanciones enérgicas para los violadores de la norma de tránsito y mucha difusión de buenos modales para crear conciencia de respeto. Acostumbrar a los temerarios a ceñirse a las franjas de carriles y que cada quien siempre vaya por donde le corresponde. Los llamados “deliveris” son campeones en el renglón de las imprudencias al conducir. Ruégase que haya sanción ejemplarizante para ellos y los dueños de las marcas que exhiben y representan. No hay regla que valga para esos nuevos jinetes del desorden urbano. Digesett debe especializarse, ya mismo, en perseguirlos creando un departamento exclusivamente para esa tarea.

El teletrabajo se abre campo

Está costando muchas vidas: mártires de una sinrazón que proviene de la naturaleza. Pero los tropiezos hacen levantar los pies o tuercen camino para lo favorable o no. Con la covid-19, y para la conveniencia de salvar vidas, ha empezado un auge hacia formas de trabajar no presenciales que superan en productividad a los desempeños tradicionales. El teletrabajo ha hallado un terreno fértil en República Dominicana.

Al reconocer un cambio de actitud a nivel empresarial que no confiaba mucho en el rendimiento a distancia de los asalariados, pero ha visto reducirse sus costos, el presidente de la Confederación Patronal (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz, hizo notar de inmediato un vacío: debe legislarse para amparar legalmente a los trabajadores de la modalidad que no está contemplada en el Código de Trabajo.