Ruth Seijas Jerez: Madre dedicada y alegre cuya vida se apagó en la tragedia del Jet Set

Para Brian Saldaña, la muerte de su esposa y madre de su hijo, Ruth Seijas Jerez, a consecuencia de la tragedia del Jet Set, ha sido una pérdida muy difícil e irremplazable.

Explica que, desde aquella fatídica madrugada del 8 de abril, su vida y la de su familia ha estado «cuesta arriba» y que, cada vez que le vienen a la mente los momentos que compartió junto a su amada, se pregunta: ¿por qué sucedió? ¿Por qué se derrumbó el techo de la emblemática discoteca?

«Lo recuerdo. Es decir, la buena persona que era ella. Era una madre dedicada, trabajadora y quería mucho a su familia realmente, eso es lo que me viene a la mente y lo que recuerdo de ella. Cuando me viene eso a la mente, pienso también que no debió haber pasado eso; es decir, me pregunto: ¿por qué sucedió eso? Y que así como ella, hubo muchas personas que no debieron haber muerto en ese lugar y en la forma en que murieron, porque eran personas muy buenas y que nadie se merecía morir así«, manifestó Saldaña con la voz quebrantada a periodistas de Hoy Digital.

Brian, con los ojos a punto de desbordar lágrimas, cuenta que si tuviera la oportunidad de decirle algo a Ruth y que ella lo escuchara, sería lo mucho que le hace falta. Asimismo, revela que en momentos de profunda nostalgia siente la necesidad de hablarle, de escuchar su voz una vez más, pero al caer en cuenta de que ella ya no está en este mundo, se derrumba.

«Algo que yo pudiera decirle a ella: es que me hace muchísima falta. Mucha falta. Cada vez que recuerdo o me acuerdo de algo, siempre me derrumbo, quisiera como que hablarle o decirle algo… Yo creo que sí, que ella se fue tranquila, se fue feliz. Sé que donde está está tranquila y feliz, porque a ella le hacía mucha falta su mamá, nunca superó la muerte de su mamá, y yo sé que están juntas ellas ahora», pronunció el joven productor de televisión, con el rostro marcado por el dolor.

Brian Saldaña y su esposa, Ruth Seijas Jerez / Foto: fuente externa

Agregó que, con su fallecimiento, Ruth Seijas Jerez no solo dejó una familia destrozada, sino también muchos sueños y proyectos inconclusos, como terminar su licenciatura en Administración de Empresas y ver a su hijo convertirse en lo que él desea ser.

«Ella había retomado sus estudios en la universidad, porque quería acabar su carrera… ella decía que tenía que darle el ejemplo a su hijo y estaba en esos planes de terminar su carrera, y tenía muchos sueños, sueños en el sentido de ver a su hijo crecer y verlo convertido en lo que él quería ser, estudiar y desarrollarse», declaró Saldaña.

Ruth Seijas Jerez / Foto: fuente externa Brian Saldaña y su esposa, Ruth Seijas Jerez / Foto: fuente externa Imagen de Ruth Seijas Jerez y de otras víctimas en la zona cero del Jet Set / Fuente externa

Su hijo ha sido fuerte y le ha dado apoyo

De igual modo, Brian Saldaña narró que su hijo, fruto de su historia de amor con Ruth, pese a sus 14 años, ha afrontado la pérdida con fortaleza y ha estado en todo momento junto a él, brindándole apoyo y expresándole lo mucho que lo quiere.

Brian Saldaña recuerda a su esposa, Ruth Seijas Jerez / Foto: Chaimy Soriano

«(Al enterarse de la noticia) Estaba triste, lloró mucho, pero él vio como que el más afectado era yo. Él fue muy maduro en ese sentido, porque me dio mucho apoyo, estuvo conmigo y cada vez que me veía llorando me daba mucho apoyo, me abrazaba y me decía lo mucho que me quería», comentó viudo.

Añade que, además, ha recibido el apoyo de amigos, compañeros y familiares. «Me han dado todo el apoyo, y eso me ha mantenido de pie, porque es una pérdida que uno no estaba esperando, es algo que fue como un choque. Pero, ha sido muy difícil, porque hay momentos que estoy bien, hay momentos como que caigo, como un sube y baja.

El proceso judicial

Brian Saldaña consideró que el proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, que dejó más de 200 personas muertas y más de 180 heridas, ha sido muy lento y prácticamente se ha quedado en el olvido.

«Quedado en el olvido, en pocas palabras; es decir, tenemos 236 muertos, 180 heridos, más de 170 niños huérfanos y cero personas arrestadas. Entonces, sabemos que es un proceso largo, que va a ser muy agotador, pero creo que las autoridades, la misma justicia, no están poniendo de su parte, no están ayudando, y eso ha sido muy cuesta arriba, en pocas palabras», expresó.

Antonio y Maribel Espaillat, imputados caso Jet Set Maribel Espaillat / Foto: Foto Chaimy Soriano

Asimismo, dijo haber comprendido, tras drenar con el tiempo su sentimiento de rabia, que Antonio Espaillat quedó vivo por un motivo.

«Creo que él quedó vivo por un motivo, porque era una de las personas que siempre estaba en esa discoteca y no estuvo ahí ese día… por algo quedó con vida», declaró Saldaña.

Continuó: «Yo antes sentía mucha rabia, pero ya con el tiempo he drenado mucho, ya solamente quiero que la justicia haga lo que tenga que hacer con él… sé que él es una víctima como nosotros también; es decir, que sé que está llevando el proceso también un poquito difícil, por eso digo que quedó vivo, porque si hubiera fallecido ahí, tal vez mucha gente no hubiera pensado en nada judicial ni tampoco en tomar represalias contra la familia (Espaillat), pero como no sucedió, creo que la justicia tiene que hacer su trabajo, y esperemos a ver qué pasa. Pero, realmente no es una persona a la que le tengo tanto aprecio, en pocas palabras».

Brian Saldaña recuerda a su esposa, Ruth Seijas Jerez, víctima del Jet Set / Foto: Chaimy Soriano

