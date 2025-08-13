Rutinas previas que facilitan la vuelta a clases de los niños

Rutinas previas que facilitan la vuelta a clases de los niños

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y, para evitar que a los niños “se les peguen las sábanas” en horario escolar, es clave que los padres empiecen a prepararlos desde ya.

Por eso, el periódico Hoy te comparte una rutina previa para que la transición sea más fácil y sin dramas matutinos:

Fija un horario de sueño inamovible. Esto ayudará a que el despertar sea más sencillo. Así, la noche antes del primer día irán a la cama sin problemas y dormirán las horas necesarias para rendir en clases.

Define una hora para levantarse. Escoge un momento que permita alistarlos y desayunar con calma, como en los días de escuela.

Prepara la mochila con anticipación. Después de las vacaciones, es normal que los útiles no estén en su lugar. El día anterior, ayúdalos a ordenar todo para evitar carreras de último minuto.

Regula el tiempo de juegos y pantallas. Durante las vacaciones las reglas suelen relajarse, pero antes de iniciar las clases conviene retomar los límites en videojuegos y dispositivos.

Retoma el horario de tareas y lectura. Practica unos días antes para que el niño se acostumbre nuevamente a hacer actividades escolares por la tarde.

Fomenta el reencuentro con compañeros. Organiza meriendas o salidas previas al inicio de clases. Esto ayudará a que se integren mejor y reduzcan la ansiedad del regreso.

Establezcan metas para el nuevo año escolar. Conversa con ellos sobre lo que les gustaría lograr, desde participar en una obra de teatro hasta mejorar en una materia específica.

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

