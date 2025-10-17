Caminar, algo tan sencillo y simple, se convierte en una verdadera odisea para los residentes de Sabana Perdida, especialmente en el sector Bello Amanecer.

Polvo, lodo, piedras sueltas, subidas y bajadas peligrosas forman parte del trayecto diario. Muchos se resbalan, se golpean y algunos terminan con huesos rotos. Cada paso es un riesgo, especialmente para los niños y los adultos mayores. Cuando llueve, las calles se vuelven intransitables y los vecinos deben extremar las precauciones.

Periodistas del periódico Hoy, para la serie especial Hoy en tu Barrio, comprobaron de cerca esta realidad.

“Mira cómo está eso ahí, que la gente se cae, mira cómo está el lodo. Por ahí pasan la mayoría de personas. Ellos (las autoridades), nunca han venido a resolver ese problema y hacer unos escalones ahí”, comenta Vicente Roque, visiblemente indignado.

Calles de Sabana Perdida. Foto/Alexis Monegro.

Según Vicente, los vecinos han tenido que asumir responsabilidades que deberían ser del ayuntamiento. “Un vecino de aquel lado tuvo que hacerlo él, con su dinero, porque el ayuntamiento nunca vino a hacer nada”, dijo.

Adultos mayores se parten huesos

Las consecuencias del abandono se sienten en carne propia. “Se partió una pierna bajando ahí un señor mayor, ahí hasta brazos. Una señora se rompió una pierna bajando por ahí, vecina mía”, relata Vicente.

También puede leer: El «milagro» de La Puya de Arroyo Hondo: el barrio donde hasta los delincuentes colaboran

“Estamos como dice el viejo adagio: ‘a lo que Dios quiera’”, indicó, resignado ante la precariedad de sus calles.

Las calles de Sabana Perdida. Foto/Alexis Monegro.

El Caliche, la calle principal, es otro de los puntos críticos. “En una de las calles que uno baja es los vecinos que lo han hecho. Dicen que vienen y nunca vienen, que hay que poner el asfalto y nunca vienen, eso está lleno de agua esa calle, que uno como joven caminando, yo mismo me he caído bajando”, explicó Roque.

Vicente Roque, residente del sector Bello amanecer en Sabana Perdida. Foto/Alexis Monegro.

“Es un problema muy grande, aquí viven muchas personas de escasos recursos, muchos envejecientes, aquí la calle es un detalle”, dijo Deny Feliz, añadiendo que cuando llueve todo empeora: el barro se vuelve resbaladizo, las caídas se multiplican y el miedo por transitarlas.

Deny Feliz, residente de Sabana Perdida. Foto/Alexis Monegro.

“En la subida que está ahí es muy resbaloso… las piedras. Ya son varios casos donde los envejecientes (se caen)”, pronunció el joven.

También puede leer: El mercado de Los Mina sostiene a más de 500 familias y fue el motor para que un padre diera hogar y estudios a sus hijos

Por precaución, Deny dijo que suele hacer los mandados de su casa él mismo para proteger a sus hermanos pequeños, a su madre y a su abuela. “Yo que tengo más agilidad, me resbaló ahí”, dijo el joven.

Los vecinos han intentado organizarse para minimizar riesgos. Algunos colocan piedras o tablones donde las pendientes son más peligrosas, y otros ayudan a quienes tienen menos movilidad a cruzar los tramos más complicados.

Lo que piden los residentes de Sabana Perdida

Letrero que muestra la entrada a Santo Domingo Norte. Foto/Alexis Monegro.

Los vecinos de Bello Amanecer piden que las autoridades vayan en su auxilio y que se asfalten las calles, para que puedan caminar sin miedo a caídas. Solo quieren que se pueda transitar con seguridad, culminar el polvo y poder limpiar sin que sus casas se ensucien inmediatamente por esta problemática.

También puede leer: Mis niños se acuestan sin cenar y lloran de hambre: La triste historia de una madre en Los Guaricanos

Síguenos en todas nuestras redes sociales como periodicohoyrd