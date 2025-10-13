Sabana Perdida vive a oscuras, pero paga como si viviera en Times Square

En Sabana Perdida siempre es Navidad, y no precisamente por la alegría que suele acompañar esas fechas, sino porque la luz parpadea como un arbolito.

Así lo describen sus moradores, resignados a un servicio eléctrico que va y viene, dañando sus electrodomésticos y dejando su economía en el piso.

En un recorrido realizado por periodistas de Hoy Digital para la serie especial Hoy en tu Barrio, los residentes expresaron su frustración. “Tenemos muchos problemas con el servicio energético, no tenemos luz”, dijo Marcelino Antonio Cabrera.

“Aquí la energía eléctrica es un vaivén, es un arbolito. Dañándose televisor, nevera… uno prende un radio con temor de que se le vaya a quemar”, relató Cabrera. “Cuando queremos ver un chin de televisión, ahí está todo frenado. Ya no podemos hacer más nada, tenemos que dejarlas apagadas porque es un arbolito que se convierte la luz”.

Marcelino Antonio Cabrera, residente en Sabana Perdida. Foto/Alexis Monegro.

En Sabana Perdida dicen que Edeeste abusa

Pero el problema no se queda ahí. A las constantes interrupciones se suman facturas con montos que los comunitarios califican de abusivos, como si su iluminación fuera la de Times Square, en New York. Cabrera puso como ejemplo a su hijo, Alexander de Jesús Cabrera, a quien le llegó una factura por RD$96,000.

“La factura eléctrica demasiado (alta)… al hijo mío le llegó una factura de 96 mil pesos. Entonces yo le dije: bueno, mi hijo, pero será que tú eres el dueño de la Manicera o de la Colgate Palmolive”, contó con sarcasmo.

El joven acudió a Protecom buscando una rebaja, pero solo le descontaron RD$7,000. “Ahora tendrá que verse obligado a pagar un dinero que nunca consumió”, lamentó Cabrera.

También puede leer: El mercado de Los Mina sostiene a más de 500 familias y fue el motor para que un padre diera hogar y estudios a sus hijos

Según explicó, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) le colocó la deuda sin contrato firmado, y apenas dos meses después de tener uno, le llegó esa factura de casi cien mil pesos. “En dos meses una casa no puede consumir 96 mil pesos, eso es una falta de respeto”, dijo indignado.

Vicente Roque, otro residente, coincide con la denuncia: “Yo tenía mucho que no veía velas prendidas, eso es un arbolito. Se va, viene, se va y viene”.

Vicente Roque, residente de Sabana Perdida. Foto/Alexis Monegro.

Agregó que, pese a los apagones, las deudas siguen creciendo. “Me registré y debo ciento y pico de miles. Yo no sé por qué, si fue el presidente, en la casa del presidente que lo gasté”, ironizó.

Incluso ha sufrido cortes de energía sin explicación: “Ellos me cortan el servicio y dizque que yo debo ciento y pico de miles de pesos. Yo no sé en qué yo la consumí, porque si ellos me quitaron el servicio, la factura no puede caminar”.

Por su parte, Ventura Nolasco dijo que pagaba RD$600 y ahora recibe facturas de más de RD$2,000, mientras la electricidad se ausenta hasta por 12 horas seguidas.

Ventura Nolasco, residente de Sabana Perdida. Foto/Alexis Monegro.

“Mayormente los apagones son de noche, para que la gente no se dé cuenta, para que no vaya a protestar”, afirmó Nolasco.

Para Nolasco, vivir así es una lucha constante. El cúmulo de cosas: la luz, el calor, no tener entretenimiento, compone una vida desastrosa.

Versión de las autoridades

Al ser cuestionados por el periódico Hoy, la Empresa Distribuidora de Electricidad (Edeeste) señaló que «las denuncias sobre presunto aumento en la factura eléctrica está completamente relacionada al alto consumo energético que propio de la época de verano (ola de calor) se vive en la República Dominicana. Desde 2021 el monto de la factura eléctrica mantiene la escala establecida por la Superintendencia de Electricidad (SIE)».

«Importante señalar que, en el caso de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, las pérdidas rondan el 80%, esto se debe en gran magnitud a las conexiones fraudulentas por parte de usuarios no registrados y clientes que optan por alterar su servicio», pronunció la entidad.

En ese sentido, la empresa distribuidora invitó a quienes tengan algún tipo de reclamación acercarse a las oficinas comerciales o utilizar las vías tecnológicas institucionales para buscar solución al respecto, al tiempo de procurar tener su contrato eléctrico al día.

Síguenos como periodicohoyrd