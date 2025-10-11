¿Sabes quién debe ir al frente? La regla de etiqueta que marca la autoridad al caminar

La precedencia al caminar es una regla de etiqueta y protocolo que determina el lugar que debe ocupar cada persona al caminar en conjunto con otros, especialmente en contextos oficiales o formales. Esta norma refleja jerarquía, respeto y orden, y ha sido aplicada a lo largo de la historia en diferentes culturas. El protocolo moderno la sigue empleando como una herramienta para comunicar simbólicamente la autoridad, la cortesía o la deferencia, dependiendo del contexto.

La práctica de establecer un orden al caminar tiene raíces en las antiguas cortes europeas, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, donde el lugar que una persona ocupaba respecto al monarca o a la nobleza indicaba su posición en la jerarquía social.

Autores como Leticia Baldrich (2004), en su obra “Protocolo: el arte de saber estar”, señalan que la presidencia al caminar se consolidó como norma en el siglo XVIII, cuando las casas reales y diplomáticas comenzaron a formalizar las reglas del ceremonial y etiqueta. La ubicación del rey, generalmente en el centro o a la derecha, marcaba el punto de mayor jerarquía.

También en el mundo militar, el flanco derecho ha sido históricamente considerado como el “lado de honor”. Este simbolismo fue trasladado al protocolo civil, donde quien camina a la derecha se interpreta como la figura principal.

Uso y función en el protocolo moderno

Hoy en día, la precedencia al caminar se aplica tanto en eventos oficiales como en la vida social o corporativa. La norma general indica:

  • La persona de mayor jerarquía camina a la derecha.
  • En un grupo de tres personas, la figura principal va al centro.
  • En espacios donde hay que ceder el paso, se adapta el orden de forma funcional sin perder el respeto jerárquico.
  • Se prioriza también la cortesía: por ejemplo, en actos con mujeres, adultos mayores o invitados, la precedencia puede cederse como gesto de deferencia.

Estas normas no solo son aplicadas por casas reales o presidencias, sino también por instituciones diplomáticas, corporaciones y organizaciones internacionales. La precedencia al caminar contribuye a proyectar orden, respeto institucional y sentido de pertenencia cultural.

Diversos autores han abordado el tema desde la perspectiva del ceremonial y la etiqueta:

  • Leticia Baldrich – “Protocolo: el arte de saber estar”, donde detalla la evolución histórica y los fundamentos simbólicos del protocolo.
  • Felio A. Vilarrubias – “Protocolo: normas, usos y costumbres”, quien plantea que el ceremonial no sólo comunica jerarquía sino también valores sociales.
  • María Gómez Requejo – “El protocolo en la empresa y en los actos sociales”, quien subraya cómo el orden al caminar influye en la percepción del liderazgo y respeto mutuo.

Estos autores coinciden en que el protocolo, lejos de ser una formalidad anticuada, es una herramienta de comunicación no verbal poderosa que refleja valores, cultura y estructura social.

La precedencia al caminar es más que una simple regla de etiqueta: es una manifestación simbólica de respeto, jerarquía y tradición. Aunque sus raíces se remontan a tiempos antiguos, su uso en el protocolo moderno sigue vigente y adaptado a los valores contemporáneos de equidad, cortesía y funcionalidad

Protocolo en la mesa: etiquetando la convivencia con respeto y cortesía
Wendy Berroa Hernández

Wendy Berroa Hernández

Soy una seguidora del "buen gusto" que tiene licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UASD. Con Maestría en Comunicación Corporativa, APEC. Además, tengo estudios en Ceremonial y Protocolo institucional, Técnico Profesional en Ceremonial y Protocolo, Inst. 173 Argentina.
También, cuento con algunos diplomados en Relaciones Públicas; Marketing digital y redes sociales; locución, entre otros.

