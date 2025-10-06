¿Sabías cómo Luis construyó más y mejor en 5 años, que Leonel en 12 y Danilo en 8?

Al cumplir 5 años de su gestión el gobierno ha puesto en línea, a disposición de todos, dos productos digitales que documentan provincia por provincia y a nivel nacional cómo en 5 años Luis Abinader Construyó más y mejor, más eficientemente, que Leonel en 12 y Danilo en 8.

La primera documentación, que incluye montos, lugares y estado de las principales obras de infraestructura es el libro “5 Años Construyendo Obras que Cambian Vidas”, está en el enlace https://www.presidencia.gob.do/construyendo-el-futuro que presenta cada una de las 2 mil 334 obras principales y muchas otras menores, ya entregadas o en proceso de desarrollo, construidas en todas las provincias del país.

Ese es el primer mérito incomparable de la obra Abinader, PRM y aliados, que a diferencia de gobiernos como los doce(12) de Leonel Fernández -que concentraron la inversión pública en la capital- el de Luis llevó la mano amiga del gobierno al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, pero también a las 31 provincias del interior, como está consignado en el programa de gobierno presentado al electorado, de modo que lo realizado fue estratégicamente programado.

Ese énfasis incluyente a nivel nacional y regional resalta en la creación de los polos de desarrollo de Pedernales, para el Suroeste; Miches, para zonas de la región oriental no directamente beneficiadas por Punta Cana-La Romana; y de Manzanillo, para la Línea Noroeste y parte del Norte, iniciativas que Abinader ha materializado como importantes proyectos Publico-Privados.

Los números hablan claro

El segundo producto documental es el libro “Los números hablan claro”, incluidos en el enlace https://presidencia.gob.do/logros?utm_source=DL&utm_medium=CPM&utm_campaign=LIBRO_DE_LOGROS&utm_term=&utm_content=LOGROS contentivo de los trascendentes y concretos logros que alcanza hoy RD en avance institucional, social, económico, seguridad, educación, salud, vivienda, empleo.

Son parte de las 10 metas priorizadas en la nueva cultura de gestión gubernamental por resultados que Luis exige a los funcionarios.

El primero de esos dos libros está colgado desde hace semanas en el de la Presidencia y otros portales, así como en las principales plataformas de las redes, en medios tradicionales y en otros espacios digitales que son los que se leen en todo el Planeta, y más allá.

El segundo libro ya empezó a tener similar exhibición como parte de la masiva rendición de cuentas que la gestión Abinader ha puesto a la vista de todos, al cumplir sus primeros 5 años.

Ante esas pruebas tan a la vista, la oposición -especialmente el eterno aspirante Leonel Fernández- mantiene en el aire grandes paquetes de mentiras a través de miles de bots, bocinas y medios, repetidas una y otra vez en su alucinación porque lleguen a parecer verdades, cual Goebbels cuyo régimen fue puesto en su lugar por la historia.

Pronunciamientos de Leonel y de Danilo y de los respectivos equipos de su adelantado proselitismo para 2028 han convertido su comparación con la obra infraestructural y de servicios sociales de Luis en un primer debate de campaña, que será debidamente valorado en los beneficios recibidos por millones de dominicanos en cada rincón del país.

Muchos de esos millones de dominicanos conocen cómo el señor Fernández lideró durante 20 (veinte) años 5 (cinco) gobiernos de su partido sin ser capaz de resolver uno (1) solo de los problemas estructurales del país, resultando que, por el contrario, los agravó porque fueron dos (2) décadas de corrupción, impunidad y descalabro institucional que restaron dinero para resolverlos.