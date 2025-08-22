¿Sabías que el dolor menstrual no es normal? Esto dice la Dra. Ada Rodríguez

En una reciente entrevista en el programa Telematutino 11 de Telesistema, la ginecóloga Ada Rodríguez ofreció valiosa orientación sobre procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y enfermedades ginecológicas comunes que afectan a millones de mujeres.

Histeroscopia y laparoscopia: menos trauma, más precisión

La Dra. Rodríguez comparó la histeroscopia con una endoscopia gástrica, pero enfocada en la cavidad uterina. Este procedimiento permite visualizar directamente el interior del útero y tratar patologías desde la misma vía, sin necesidad de incisiones externas. Por su parte, la laparoscopia consiste en introducir una cámara en el abdomen mediante pequeñas incisiones, lo que reduce el trauma quirúrgico, el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación.

“Ya no es necesario abrir toda la cavidad abdominal. Estas técnicas permiten una recuperación más rápida y menos estancia hospitalaria”, explicó la doctora.

Patologías tratables con cirugía mínimamente invasiva

Entre las afecciones que pueden abordarse con estos métodos están:

Miomatosis uterina (fibromas): Tumores benignos muy comunes en mujeres.

Una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta a 1 de cada 10 mujeres.

La Dra. Rodríguez aclaró que los miomas y fibromas son términos equivalentes, y que aunque son tumores, no son malignos. En cuanto a la endometriosis, destacó su alta prevalencia y el impacto que tiene en la calidad de vida y fertilidad de las pacientes.

“Tumores de chocolate” y dolor menstrual

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la explicación sobre los llamados “tumores de chocolate”, quistes que contienen tejido menstrual fuera del útero. Estos quistes menstrúan cada mes, acumulando sangre y generando inflamación y dolor.

Infertilidad y tratamientos modernos

La endometriosis puede causar infertilidad en hasta el 50% de los casos. En el pasado, los tratamientos consistían en inducir una menopausia artificial para reducir la inflamación. Aunque esta terapia aún se utiliza en algunos casos, hoy existen métodos más modernos y personalizados que permiten mejorar la fertilidad sin afectar tanto el equilibrio hormonal.

La Dra. Ada Rodríguez, especialista en cirugía pélvica avanzada, continúa educando a la población sobre la importancia de consultar con profesionales capacitados y no normalizar síntomas que pueden indicar enfermedades serias.